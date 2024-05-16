НБУ работает над следующим этапом смягчения валютных ограничений в Украине

Национальный банк Украины работает над следующим пакетом смягчений валютных ограничений.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

В частности, он рассказал, что НБУ провел встречу с Американской торговой палатой в Украине и Европейской Бизнес Ассоциацией, где ключевой темой была валютная либерализация.

В ходе встречи Пышный отметил, что в рамках принятого пакета ослабления валютных ограничений НБУ полностью снял ограничения на импорт услуг. Это был один из самых частых запросов бизнеса. На втором месте бизнес нуждался в репатриации дивидендов.

Последний пакет ослабления валютных ограничений также предусматривает ежемесячный лимит для репатриации "новых" дивидендов на уровне 1 млн. евро в эквиваленте и ежеквартальный лимит в 1 млн. евро для обслуживания просрочки по "старым" долгам.

"Мы понимаем, что старые долги – это вызов для предприятий. Однако валютный ресурс страны ограничен, поэтому мы пока не можем дать возможность бизнесу и обслуживать, и погашать такие кредиты без ограничений", – подчеркнул Пышный.

Он рассказал, что НБУ получил ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, однако Нацбанк пока не видит достаточных оснований для этого. Также глава регулятора добавил, что важной предпосылкой валютной либерализации является продолжение внешнего финансирования.

"Мы уже работаем над следующим пакетом по смягчению валютных ограничений. Важно, что наши решения полностью соответствуют задекларированной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Мы прозрачны и последовательны в своих действиях. Но хотим ответных действий со стороны бизнеса", – подчеркнул Пышный.

Напомним, бизнес продолжает акцентировать внимание НБУ на необходимости расширения установленных лимитов и условий по выплате дивидендов и процентов по "старым" задолженностям в рамках дальнейшей валютной либерализации.