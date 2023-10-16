В НБУ хотят постепенно смягчить валютные ограничения на вывод дивидендов

Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенно смягчить валютные ограничения на вывод дивидендов и на уплату процентов по кредитам.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В нем отмечается, что представители ЕБА встретились с Председателем Национального Банка Украины Андреем Пышным для обсуждения вопросов курсовой политики НБУ.

Отмечается, что регулятор планирует постепенно увеличивать упругость валютного рынка. В то же время, это произойдет только при формировании надлежащих макроэкономических предпосылок, которые позволят избежать шоков для валютного рынка и экономики.

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"В планах НБУ – постепенно смягчать валютные ограничения на вывод дивидендов и на уплату процентов по кредитам. Соответствующие дискуссии проходят между Нацбанком и МВФ и важно учитывать точку зрения бизнеса по приоритетности послаблений", - подчеркнули в ЕБА.

Также Нацбанк сейчас ведет активные переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным Банком по разработке механизмов страхования военных рисков.

"Имеющиеся концепции должны быть доработаны с целью формулирования комплексной модели страхования военных и политических рисков, на основе которой будет построена системная программа послевоенного обновления Украины", - подытожили в ЕБА.

Ранее НБУ смягчил валютные ограничения для государственных компаний.