Названы отрасли экономики Украины, наиболее пострадавшие из-за войны войны

Украина потеряла сотни предприятий и тысячи гектаров земель во время войны с Россией. Производство стали сократилось втрое, фонд посевных площадей – на четверть. По оценкам Киевской школы экономики (КШЭ), прямые убытки украинской экономики от войны составили около 88 млрд долларов – это сумма без учета потери жилья, доступа к образовательным, медицинским и другим социальным услугам, пишет РБК Украина.

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Больше всех отраслей пострадала металлургия, говорится в отчете КШЭ: по данным Всемирной ассоциации производителей стали Wordsteel Association, в течение довоенных 2019-2021 годов Украина ежегодно производила 20-21 млн тонн стали и занимала 12-14 места в мировом рейтинге. В результате войны производство стали сократилось в 3,5 раза, а мы скатились на 20 место в рейтинге.

"Потерпели существенные разрушения и оказались под временной оккупацией три крупных металлургических предприятия – "Азовсталь", "ММК им. Ильича" и Авдеевский коксохимический завод. Все три предприятия входят в группу "Метинвест" Рината Ахметова. Под угрозой захвата на сегодняшний день находится г. Покровск в Донецкой области, где находится единственное в Украине предприятие "Шахтоуправление "Покровское" по добыче коксующегося угля, необходимо для работы металлургии. 14 января группа "Метинвест" сообщила, что приостанавливает добычу коксующегося угля из-за ухудшения безопасности для работников", – указывает издание.

До начала полномасштабной войны заводы "Азовсталь" и ММК им. Ильича" производили около 9-9,5 млн. тонн стали в год и ежегодно экспортировали эту продукцию на сумму около 5 млрд. долларов. С учетом того, что довоенный экспорт всех украинских товаров составил около 60 млрд долларов в год, потеря 5 млрд долларов – это довольно большая доля, резюмирует издание.

Также очень серьезные потери понесла аграрная отрасль: в результате Украина стала наиболее заминированной страной мира. Эта проблема напрямую касается работы аграрно-промышленного комплекса, основным производственным ресурсом которого являются плодородные почвы.

"Аграрии потеряли инфраструктуру, производственные мощности, активы для хранения зерна и т.п. и около 25% посевных площадей", – указывает издание.

Как известно, несмотря на потери мощных активов на оккупированных территориях, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.