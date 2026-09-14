Наша задача: не эвакуировать экономику, а сохранить бизнес в Украине, — Терехов

Для предприятий, которые продолжают работать на прифронтовых территориях, необходимо ввести специальные экономические условия, которые будут компенсировать дополнительные риски и расходы. Соответствующие предложения представил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в ходе конференции "Фронт Сити: специальные условия для развития бизнеса на прифронтовых территориях".

В частности, Терехов предложил на период военного положения и в течение двух лет после его окончания установить для предприятий на прифронтовых территориях ставку налога на прибыль в размере 9%. Для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до окончания военного положения, по его словам, не должны вводиться новые налоги и сборы.

"Нельзя призывать предпринимателя оставаться на прифронтовой территории и одновременно усиливать на него налоговую нагрузку", — заявил Терехов.

Глава АПМГ обратил внимание на то, что у предприятий, расположенных вблизи фронта, более дорогая логистика, меньше клиентов и работников, более сложный доступ к кредитам и инвестициям, а их имущество в любой момент может быть повреждено или уничтожено. При этом налоги, регулирование и большинство государственных требований остаются практически такими же, как для бизнеса в тылу.

Поэтому, помимо налоговых стимулов, Терехов предложил расширять государственное финансирование страхования военных рисков, вводить отдельные программы льготного кредитования, государственных гарантий и компенсации процентных ставок. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять малому и среднему бизнесу, критически важным производствам и экспортерам.

Также председатель АПМГ выступил за расширение кредитного моратория для предприятий, пострадавших от войны, в частности за распространение его не только на недвижимость, но и на оборудование, транспорт и производственные мощности.

"Либо мы сегодня создаем условия, чтобы на прифронтовых территориях оставались предприятия, рабочие места, инвестиции и люди. Либо после войны будем тратить в разы больше, пытаясь вернуть экономику туда, откуда она за эти годы ушла", — отметил Терехов.

По итогам конференции участники поддержали идею принятия концепции "Фронт-сити" и договорились передать выработанные предложения представителям парламента и правительства.