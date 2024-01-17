В Киеве больше всего готовы платить слесари: названы популярные специальности и зарплаты

В Украине в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывалось около 2 тыс. вакансий. Больше всего предложений для слесарей, они могут претендовать на самую большую среднюю зарплату – 30 тыс. грн.

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Об этом идет речь в сообщении Киевского городского центра занятости. "Несмотря на войну, вопрос трудоустройства для киевлян и переселенцев из тех областей, территории которых ныне находятся в оккупации или являются зоной активных боевых действий, остается одним из приоритетных. Ситуация в экономике постепенно стабилизируется, о чем свидетельствует увеличение количества вакансий, поступающих от работодателей". Как и раньше, больше всего предложений касаются рабочих профессий. Растет спрос на специалистов и профессионалов", - отмечают в ведомстве.

Среди лидеров по количеству вакансий – сферы, в которых работники нужны несмотря на военные действия: бытовое обслуживание, торговля, логистика, образование и здравоохранение.

В общей сложности ТОП 10 наиболее востребованных работодателями города Киева вакансий выглядит так:

слесари разных направлений,

продавцы,

врачи разных направлений,

водители,

инженеры разных направлений,

бухгалтеры,

учителя,

повара,

менеджеры разных направлений,

специалисты по публичным закупкам.

Максимальный размер заработной платы в предложенных работодателями вакансиях составляет: слесарь – 30 тыс. грн, продавец –25 тыс. грн, врач – 30 тыс. грн, водитель – 40 тыс. грн, инженер – 110 тыс. грн, бухгалтер – 30 тыс. грн. грн, учитель – 20 тыс. грн, повар – 44 тыс. грн, менеджер – 67 тыс. грн, специалист по публичным закупкам – 22 тыс. грн.

Работодатели столицы готовы платить работникам высокие зарплаты, они выдвигают серьезные требования к их квалификации и опыту работы. Именно из-за несоответствия уровня подготовки соискателей квалификационным требованиям работодателей бывает достаточно сложно подобрать работников нужного уровня, чтобы заполнить ту или иную вакансию.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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