Налоговая рассказала, за какие переводы заставляет украинцев доплачивать налоги: "письма счастья" приходят даже за небольшие суммы

Государственная налоговая служба (ГНС) направили трем тысячам украинцам запросы с целью выяснить происхождение переводов на их карточные счета. При том некоторые переводы - на сумму менее 1 тыс. грн. Налоговики считают, что эти украинцы получили около 162,7 млн грн за продажу товаров и оказание услуг без открытия ФЛП.

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Как говорится в сообщении ГНС, территориальные органы ГНС направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений - "разъяснительная".

"Официально заявляем, что налоговики не вызывали письмами лиц, которые осуществили только 2 перевода по 100 гривен, как распространяется в сети. К примеру, одно из приглашений, которые выложены в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен", - объясняют в ГНС.

Ранее же в сети появилась информация о том, что налоговая рассылает украинцам требования явиться в территориальные отделения для предоставления объяснений относительно систематического ведения хозяйственной деятельности с использованием NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта" и предоставляет финансовые платежные услуги). В частности, вопрос касается продажи товаров в Интернете и поступления средств на личную карточку.

Среди тех, кто получил письма, наибольшая сумма денежных переводов, которая перечислена одному физическому лицу, - 413тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица, - 5. Всего перечислено:

менее 1 тыс. грн - 6 лицам;

от 1 до 10 тыс. грн - 702 лицам;

от 10 до 50 тыс. грн - 1 515 лицам;

от 50 до 100 тыс. грн - 640 лицам;

свыше 100 тыс. грн - 475 лицам.

"ГНС напоминает, что хозяйственная деятельность осуществляется только при условии государственной регистрации и налогообложения полученных доходов. В отношении лиц, осуществлявших по сути скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона. Сейчас также продолжается обработка информации из Системы учета данных РРО за апрель, поэтому такая разъяснительная работа будет постоянной", - объясняют в ГНС.

Отметим, с марта все платежи, осуществленные через сервисы, которые работают с автоматической фискализацией, сопровождаются фискальными чеками. Кроме этого, в фискальном документе отмечается, кому именно будут переведены средства - с фамилией, инициалами, идентификатором. Такая информация автоматически поступает в Государственную налоговую службу Украины.

Действия ГНС раскритиковал Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил на своей странице в Telegram: предпринимательская деятельность без регистрации и уплаты налогов - "зло, которое следует искоренить", однако налоговикам, по его словам, следует "выявлять действительно незарегистрированный бизнес и разбираться с ним".

"Откуда эта способность любую нормальную идею исполнением исказить до наоборот, дискредитировав систему. Это какой-то вирус? Или настолько вам безразлично на то, что вы делаете и как это воспринимается? Неужели вас настолько не волнует результат? Вы посчитали, сколько государству стоит такое ваше администрирование? С такими налоговиками врагов не надо", - сказал нардеп, призвав руководство Госналоговой службы обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам относительно больших квартир и домов.

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