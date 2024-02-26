'Нафтогаз' будет способствовать поставщикам украинских товаров, – Чернышев

Политика закупок группы компаний "Нафтогаз Украины" будет способствовать поставщикам украинских товаров.

Об этом глава правления "Нафтогаз" Алексей Чернышев заявил во время конференции "Сделано в Украине", пишет " Бизнес.Цензор ".

"Мы будем делать все возможное, чтобы развивать производство товаров для нужд группы "Нафтогаз" в Украине. Компании нашей группы получают огромное удовольствие каждый раз, когда из-за справедливого тендера в системе "Prozorro" побеждает именно украинская компания", – рассказал Чернышев.

Он добавил, что "Нафтогаз" поддерживает изменения в систему закупок, которые будут способствовать развитию украинских производителей.

"Мы делаем все для того, чтобы поддержать украинских производителей. В частности, наши предложения от группы "Нафтогаз" в проект закона, касающийся улучшения технологии и системы закупок, также должны привести к определенному учету локализации и росту качества поставляемых "Нафтогазу товаров украинского производства" ", – подчеркнул Чернышев.

По данным НАК "Нафтогаз Украины". обнародованными на конференции "Сделано в Украине", уровень проникновения импорта в закупки компаний группы составляет от 10% до 35%.

Как сообщалось, открывая конференцию "Сделано в Украине", президент Владимир Зеленский объявил о новой государственной экономической политике, приоритетом которой станет максимальное содействие росту украинского промышленного производства и росту локализации в публичных закупках.