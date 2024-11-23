Поляки снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной: несколько десятков фермеров остановили движение транспорта

Несколько десятков польских фермеров 23 ноября приступили к блокированию пункта пропуска "Медика – Шегини". По предварительной информации, акция продлится 48 часов с возможным продлением.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба. В настоящее время накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков. "Напоминаем, на въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн. На выезд из Польши будут пропускаться по одному грузовику в час. Ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов", - отмечают в ведомстве.

Акцию устроили фермеры из организации "Обманутое село" (Podkarpacka Oszukana Wieś). Они уже протестовали против неконтролируемого поступления зерна и других продуктов питания из Украины. Блокада на границе длилась много недель. Демонстрации завершились в январе этого года. После того, как министр сельского хозяйства принял требования фермеров. Это касалось, среди прочего, дотации на кукурузу, увеличения кредитования для ликвидных ссуд и отказ от четвертого взноса сельскохозяйственного налога.

Теперь фермеры утверждают, что польское правительство не выполняет свои обещания, поэтому они снова блокируют границу с Украиной.

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной продолжались с ноября прошлого года до апреля этого года. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины и, в частности, уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты происходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", поскольку в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд. долларов, а импортировала из Украины - на 6,6 млрд. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, возобновить протесты на границе польские фермеры хотели и в начале октября. Однако тогда местные власти не дали им на это разрешение.

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