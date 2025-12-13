'Ликвидировали негативные последствия удара': Лысак рассказал, когда жителям Одессы вернут воду и свет

В ночь на 13 декабря Одесщина подверглась одной из самых массированных российских комбинированных атак, которая вызвала существенные повреждения объектов распределения и передачи электроэнергии. В МВА пока не дают никаких прогнозов относительно сроков возвращения электричества, тепла и воды – все зависит от работы энергетиков.

Между тем в ДТЭК предупреждают, что ориентировочное время восстановления – до 23:00 16.12.2025. Эта дата не является точной и может меняться, однако из этой информации становится понятно, что ремонт может занять не одни сутки.

В первую очередь заживлять будут объекты критической инфраструктуры

По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, по состоянию на вечер субботы было известно о четырех пострадавших из-за вражеского обстрела. Есть поврежденные дома, один из них – в историческом центре Одессы.

Коммунальщики уже ликвидировали последствия атаки, но работа энергетиков продолжается.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры", – отметил представитель местной власти.

В ДТЭК "Одесские электросети" уже нашли техническое решение, чтобы запитать также 40 000 абонентов.

В городе открыты "Пункты несокрушимости" (которые будут функционировать круглосуточно), осуществляется подвоз технической воды и работают бюветы с питьевой водой. Они открыты до 22:00.

Лысак поблагодарил тех, кто с ночи делает все возможное для устранения последствий. "Украинцы сильны, потому что когда происходит беда, они объединяются", – написал он.

Арциз может быть без света в течение недели

В городе Арциз Одесской области электроэнергия может отсутствовать в течение недели, хотя конкретных сроков нет.

В Facebook мэр Сергей Парпуланский написал: "Вижу некоторые комментарии относительно ожиданий на быстрое подключение света. Поэтому хочу внести некоторые разъяснения. В городе Арциз, по данным от энергетиков, ожидать подключения в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит".

По словам чиновника, несколько лучше ситуация может быть для сел и военного городка. "Относительно водоснабжения – будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее", – добавил мэр Арциза.

Как сообщал OBOZ.UA, основной целью обстрела ночью 13 декабря стали объекты энергетической инфраструктуры, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе. Рассказ очевидцев об обстреле Одесщины читайте по ссылке.

