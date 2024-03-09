На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива из США: до этого работали на российском

В Хмельницкую АЭС, расположенную в городе Нетешин, прибыла первая партия ядерного топлива американской компании Westinghouse. Это уже четвертая атомная электростанция, которую переводят из российского топлива на американское.

Об этом сообщил "Энергоатом". Государственная энергетическая компания отметила, что до настоящего времени два блока ХАЭС работали на российском топливе, закупленном еще до полномасштабного вторжения.

"Отныне все отечественные атомные электростанции будут использовать американские тепловыделяющие сборки", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Американское ядерное топливо загрузят в реакторы Хмельницкой АЭС уже в этом году – во время планово-предупредительных ремонтов.

В "Энергоатоме" отметили, что после 24 февраля 2022 полностью прекратили сотрудничество с Россией. Компания провела ряд технических работ, а также приобрела необходимое оборудование, чтобы все украинские атомные энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 работали на ядерном топливе Westinghouse.

"Энергоатом вместе с Westinghouse разрушили монополию России на рынке ядерного топлива. В сентябре 2023 года в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию топлива, произведенного компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов НАЭК. Ранее все реакторы этого типа (а их эксплуатируют в многих странах мира) работали только на ядерном топливе из РФ", – отметили в компании.

Напомним, ранее Украина подписала новый контракт с Westinghouse на строительство двух блоков Хмельницкой АЭС. Также Westinghouse расширили соглашение на поставку всего ядерного топлива для эксплуатационного парка "Энергоатома".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает курс на укрепление энергетической независимости. Отказываясь от российского ядерного топлива, наша страна демонстрирует миру, как устранить Россию с рынка

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