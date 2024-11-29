На границе с Румынией и Молдовой не пропускают людей и транспорт: в чем причина

Пропускные операции в пунктах пропуска на границе Украины с Молдовой и Румынией временно приостановлены. Предварительная причина – технические неисправности.

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Об этом вечером в пятницу, 29 ноября, предупредили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Пограничники призвали украинцев учесть эту информацию при планировании поездок.

"Внимание! В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановлены пропускные операции. В связи с техническими неисправностями, оформление лиц и транспортных средств приостановлено", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал, что по состоянию на утро 29 ноября на большинстве пунктов пропуска на украинской границе не было очередей транспорта. Там же, где они есть, – скопление из 15-45 легковых автомобилей. В то же время, на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов на границе с Польшей.

Как сообщал OBOZ.UA, на пункте пропуска Дорогуск – Ягодин на границе Польши и Украины не пропускают грузовики в сторону Украины. Причина – частичный выход из строя системы таможенного оформления с польской стороны.

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