Из Польши в Украину не пропускают грузовики: что произошло на границе

На пункте пропуска Дорогуск – Ягодин на границе Польши и Украиныне пропускают грузовики в сторону Украины. Причина – частичный выход из строя системы таможенного оформления с польской стороны.

Видео дня

Об этом сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили: на выезд из Украины на этом же пункте ограничений нет.

"По информации польской стороны, в п/п "Дорогуск – Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Республики Польша. Поэтому грузовые транспортные средства не подаются смежной стороной на въезд в Украину. При этом на выезд из Украины через Ягодин в Дорогусские транспортные средства оформляются в штатном режиме", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: о возобновлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет уведомлено позже.

Украинцам усложнили пересечение границы со страной ЕС

Ранее же на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Причина – аварийное состояние конструкции моста через реку Тиса и ремонтные работы на нем. Как рассказали в Госпогранслужбе:

Осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:30.

Ожидается, что в таком режиме пункт пропуска будет работать в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.

Движение пешеходов на пункте пропуска останавливаться не будет.

"Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств. По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, польские фермеры, блокировавшие границу с Украиной в пункте пропуска "Медыка – Шегини", прекратили свой протест до 10 декабря. До того времени они надеются получить ответ на свои требования от местного министра сельского хозяйства – в частности, относительно противодействия соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. Если ответ сочтут неудовлетворительным, организаторы блокады угрожают не только возобновить ее, но и расширить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!