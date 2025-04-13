Мошенники маскируются под известную сеть магазинов: как работает новая схема с подарочными сертификатами

Украинцев обманывают из-за фейковой акции от имени сети EVA, обещая сертификаты на 1500 грн в обмен на прохождение "опроса". На самом деле это мошенническая схема, направленная на похищение личных и банковских данных пользователей.

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Предупреждение о деятельности злоумышленников размещено на официальном сайте торговой сети. В социальных сетях и мессенджерах Украины распространяется новая волна мошеннических сообщений, связанных с фейковой акцией известной сети магазинов EVA.

Аферисты обещают подарочные сертификаты номиналом 1500 гривен, однако за этим привлекательным подарком скрывается угроза похищения личных данных. Мошенники распространяют ссылку на фальшивые ресурсы, где якобы нужно пройти простой опрос, чтобы получить промокод на 1500 грн для покупок в EVA.

В некоторых случаях от имени EVA рассылаются даже поддельные видео с "персональными приглашениями" или сообщениями от "службы поддержки". После заполнения анкеты пользователи передают мошенникам свои личные данные – ФИО, адрес, данные банковских карт, номера телефонов и другую чувствительную информацию. В результате мошенники могут воспользоваться этими данными для взлома аккаунтов, доступа к онлайн-банкингу или даже кражи денег.

Национальная сеть магазинов EVA (ООО "РУШ") официально заявила, что не имеет никакого отношения к такой акции. Компания не производит розыгрыши промокодов на 1500 гривен ни на своем сайте, ни в социальных сетях, ни в магазинах. "EVA не реализует акции, упомянутые в подозрительных сообщениях. Мы готовим заявление в Национальную полицию Украины и призываем украинцев быть осмотрительными", – говорится в официальном заявлении компании.

С начала 2025 г. зафиксировано увеличение количества случаев мошенничества через мессенджеры Signal и Telegram. Особенно популярны среди аферистов:

фейковые сообщения от службы поддержки;

поддельные видео от друзей с просьбой о финансовой помощи;

массовая рассылка ссылок с вирусным контентом.

Как защитить себя

не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они поступили от знакомых;

проверяйте информацию об акциях только на официальных сайтах и страницах брендов;

не вводите личные или банковские данные по сторонним ресурсам;

используйте двухфакторную аутентификацию для своих аккаунтов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, выдающие себя за службу оповещения национального почтового оператора "Укрпочты". Они посылают сообщения о якобы неудачной доставке экспресс-почты с фейковой гиперссылкой для "обновления данных".

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