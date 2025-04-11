Украинцы получают сообщения от "Укрпочты" и теряют данные: раскрыта мошенническая схема

В Украине активизировались мошенники, выдающие себя за службу оповещения национального почтового оператора "Укрпочты". Они посылают сообщения о якобы неудачной доставке экспресс-почты с фейковой гиперссылкой для обновления данных.

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Об этом сообщили в самой компании, предоставив пример сообщения, получаемое клиентами почты. Тем, кто получит подобное сообщение, позаботиться о собственной информационной безопасности: не нажимать и не открывать полученную гиперссылку. В компании заверили, что разбираются в ситуации и ищут преступников.

Следует отметить, что признаком мошенничества является неверный адрес "Укрпочты" в ссылку. Официальный сайт компании – ukrposhta.ua.

" Любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве. Кроме этого, мы никому не пишем с "незнакомых" номеров. Не вводите банковские данные, не передавайте ничего посторонним лицам", – предупредили в "Укрпочте".

Уведомление, которое показали в компании, имеет признаки фишинга. Это мошенническая методика, когда в поддельные электронные письма, сообщения в мессенджерах или SMS, имитирующие официальные сообщения учреждений, вшиваются ссылки на фальшивые вебсайты, которые внешне выглядят как подлинные. На этих сайтах у пользователей запрашивают банковские данные или предлагают "проверить счет", что на самом деле завершается воровством информации. Чтобы уберечь свои данные и средства, нужно:

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных ресурсах;

прежде чем вводить в любую форму данные своей платежной карты или пароли в онлайн-банкинг, проверить адрес необходимого ресурса (любые отличия могут свидетельствовать о сайте фишинговым).

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой схеме обмана украинцев, когда мошенники звонят им по телефону и представляются медицинскими работниками, выманивая SMS-коды, чтобы получить доступ к персональным данным. Однако ни одно медицинское учреждение не потребует подобных действий по телефону, поэтому следует не передавать личную информацию неизвестным лицам.

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