Морские перевозки остаются дорогими из-за ставок страхования – ЦТС

Согласно данным компании Maritime Logistics, в украинские морские порты в декабре 2023 года зашли суда совокупным дедвейтом 8,8 млн т, что на 92% больше, чем было в ноябре (для сравнения динамики: ноябрьские 4,5 млн т были на 73% больше, чем показатели октября). Таким образом, морской экспорт показывает рекордный рост. Но ставки фрахта пока падать не спешат.

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Благодаря работе временного морского коридора, пропорция объемов перевалки в портах "большой воды" и Дуная приобретает все более традиционный вид. Если в ноябре из 4,5 млн т дедвейта 1,7 млн т пришлись на дунайские порты и 2,8 млн т – на черноморские, то в декабре соответствующие показатели составили уже 1,3 млн т и 7,5 млн т.

Однако фрахтовый рынок Черного моря в декабре характеризовался сдержанным уровнем активности, указывают в Maritime Logistics. Перевозки из украинских портов проходили регулярно, что позволило судовладельцам немного повысить ставки в конце периода на фоне погодных условий.

"Главным грузом в этом периоде продолжало оставаться зерно, следовавшее по направлениям Средиземного моря и Египта. За декабрь в направлении портов Большой Одессы наблюдался достаточно высокий интерес. Ставки транспортировки из глубоководных портов Одессы для хендисайзов были стабильными. В то время как фрахт для панамаксов в направлении Китая повысился", – комментируют логисты.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки значительно снизятся. Пока же ситуация со страхованием всех категорий грузов остается сложной, из-за чего объемы экспорта растут не так значительно.