'Моршинская' призвала АМКУ воздержаться от действий, которые могут навредить интересам Украины

IDS Ukraine открыто обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с призывом не допустить концентрации. Это, по мнению компании, поможет оградить украинский рынок фасованной воды от монополизации и защитить интересы государства.

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"Данный призыв базируется на возникновении новых обстоятельств дела, а именно представлении иска Министерства юстиции Украины в Высший антикоррупционный суд Украины о взыскании в доход государства 100% корпоративных прав всех семи предприятий группы IDS Ukraine. В то время как заявление ООО "Карпатские минеральные воды" в АМКУ на концентрацию путем получения в управление только двух ключевых предприятий группы ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" разрушит целостность группы IDS Ukraine и создаст дополнительные риски для защиты интересов Украины", — объяснил производитель "Моршинской".

IDS Ukraine призвала антимонопольного регулятора воздержаться от действий, которые могут навредить рыночной конкуренции и интересам государства: "Это позволят Украине получить целостный ликвидный и высокостоимый бизнес, который и дальше будет работать на благо государства, а не убыточные активы, обесцененные из-за неэффективного управления для реализации интересов отдельного бизнес-субъекта по изменению конкурентной среды на рынке воды в его пользу. IDS Ukraine, как и Украина, заинтересована в необходимости защиты прежде всего долгосрочных интересов государства", — заявила компания.

Согласование концентрации в АМКУ создаст значительные риски для рынка воды, ведь непосредственный конкурент IDS Ukraine, получив временный контроль на несколько месяцев над частью компании, может прибегнуть к недобросовестным действиям, которые приведут к искусственному обесцениванию активов IDS Ukraine или ее вытеснению с рынка. Такая угроза более чем реальна, ведь АРМА передает в управление компании с заниженной почти на 1,5 млд грн стоимостью. Это нанесет ущерб не только рыночной конкуренции, но и стоимости активов, которые государство может получить по решению ВАКС", — подчеркнул производитель "Моршинской" в публичном обращении в АМКУ.

Согласно заявлению компании, согласование такой концентрации не имеет практического смысла по ряду объективных причин. По результатам иска Минюста к ВАКС государство через несколько месяцев получит целостную группу с сохранением ее стоимости, масштабов и инвестиционной привлекательности, а отказ в концентрации для ключевого конкурента IDS Ukraine позволит сохранить здоровую конкуренцию на рынке воды.

"Учитывая переход контроля над IDS Ukraine к государству, временное привлечение любого посредника в лице управляющего теряет смысл, ведь по определению самого АМКУ это несет риски для рыночной конкуренции", — заявили в компании.

Разрешение на концентрацию, которое просит у АМКУ ключевой конкурент "Моршинской" для временного управления ее активами, полностью противоречит целям иска Министерства юстиции. Ведь при удовлетворении иска в ВАКС все компании группы IDS перейдут под государственный контроль. В то время как привлечение управляющего вследствие согласования концентрации в АМКУ для контроля только над частью бизнеса IDS Ukraine сделает невозможным эффективное выполнение судебного решения ВАКС по передаче активов государству, усложнит фактическую реализацию судебного вердикта. При этом получение государством активов компании может быть осложнено сопротивлением управляющего. Пока будет продолжаться выполнение всех процедур по передаче активов IDS Ukraine государству, управляющий может вмешиваться в деятельность полученных в управление компаний группы на основании договора управления, который создаст угрозу интересам государства, рыночной конкуренции и сохранению стоимости полученного в управление актива.