monobank добавил поддержку в WhatsApp: как работает

Команда monobank расширила список каналов для связи со службой поддержки. Теперь пользователи банка могут получать помощь через популярный мессенджер WhatsApp.

С этим обновлением каналы связи клиентов с банком покрывают практически все популярные мессенджеры. О нововведении сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Как работает поддержка

На сегодняшний день служба поддержки monobank готова оказать помощь своим клиентам в Telegram, Viber, Facebook Messenger, iMessage и WhatsApp.

Если вы привыкли общаться в WhatsApp и хотите перенести диалоги с банком туда, выполните следующие действия:

Откройте приложение monobank.

Перейдите в меню "Еще"

Выберите пункт "Служба поддержки".

Нажмите "Изменить мессенджер" и выберите WhatsApp.

На мобильном устройстве, где установлен monobank, "переехать" на другой мессенджер можно по этой ссылке.

Гороховский отдельно акцентировал внимание на безопасности данных. Чтобы не стать жертвой мошенников, не ищите поддержку monobank через поиск внутри мессенджеров.

Самый безопасный способ начать чат – это переход по прямой ссылке из раздела "Еще" в официальном приложении или через свайп вниз на главном экране. Это гарантирует, что вы попадете на верифицированный аккаунт службы поддержки monobank.