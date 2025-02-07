Мир должен ввести санкции против олигархов РФ и их компаний, шантажирующих ЕС увольнением рабочих, – Каленков

Российские компании, имеющие металлургические предприятия в Евросоюзе, шантажируют европейские правительства массовыми увольнениями, если им не разрешат импортировать российскую металлургическую продукцию. Это одна из причин, почему ЕС до сих пор не ввел жесткие санкции против металла из РФ, на котором она зарабатывает 3,5 млрд евро даже сейчас.

Видео дня

Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на панельной дискуссии "Усиление экономического давления поможет администрации Трампа прекратить войну России против Украины", которую провел американский аналитический центр Hudson Institute.

"ЕС принял решение о запрете на импорт железной руды и слябов. И тут же ввел исключения и переходные периоды, предложенные несколькими странами, такими как Италия, Бельгия, Дания и Чехия. Почему? Потому что российские компании владеют активами в этих странах, и они угрожают остановить производство и уволить работников в случае, если им не разрешат импортировать российскую металлопродукцию. По сути это создает конфликт интересов, и это очень печальная ситуация – ведь фактически россияне держат в заложниках сотрудников этих компаний, когда разговаривают с чиновниками", – подчеркнул Каленков.

При этом, подчеркнул эксперт, российские предприятия в ЕС просто манипулируют правительствами – ведь на самом деле они могут покупать необходимую металлопродукцию либо у европейских производителей, либо у Украины – продукция которой также находится на европейском рынке.

Другой важный аспект проблемы – что россияне искажают конкуренцию на европейском металлургическом рынке, ведь имеют доступ к колоссально дешевым энергоресурсам – газу и электроэнергии, которые в РФ стоят в десять раз дешевле, чем в ЕС. Поэтому и европейцы, и украинцы заинтересованы в усилении санкций против российских олигархов и металлургической отрасли, третьей по мощности в РФ в продуцировании денег на финансирование военной машины Кремля.

"Такие санкции могут быть персональными – против российских олигарев, а также – против российских заводов в ЕС, и это можно сделать безопасным для работников этих активов способом. У нас есть хороший пример, когда олигарх Абрамович продал футбольный клуб "Челси". Возможно, такой выход есть и для заводов", – уточнил Каленков.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года - еще на €2,1 млрд. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно металлургическую продукцию, должны быть отменены.

Он напомнил, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. Например, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляет металлургические слябы в ЕС, в то же время является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, критически важной для российской оборонной промышленности.