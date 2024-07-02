Минобороны отсудило у иностранного поставщика почти 180 млн грн за некачественную одежду: подробности

Международный арбитраж принял решение в пользу Министерства обороны Украины и постановил взыскать с иностранного поставщика почти 180 миллионов гривен. Причина – продаж некачественной одежды для военнослужащих ВСУ и ее несвоевременные поставки.

Видео дня

Об этом пресс-служба МО сообщила на официальном сайте 2 июля. Речь идет об общей сумме 179 789 482, 24 гривны (4 423 578,27 долларов США).

Три решения арбитража касаются "нарушений внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества".

Согласно заключенным договорам, МО Украины полностью выполнило свои обязательства, оплатило товары своевременно. Но иностранная компания не придерживалась своей части сделок.

Оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж, чтобы взыскать средства и наложить штрафные санкции на недобросовестного поставщика. Иски были удовлетворены.

"Средства за непоставленный товар, просроченные поставки и доставленный, но неприемлемый некачественный товар, подлежат немедленному взысканию в пользу ведомства. Также иностранный поставщик обязан уплатить проценты годовые Минобороны до момента фактической оплаты задолженности", – заявила пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве подозрение получил директор столичного предприятия, заработавший 25 миллионов гривен на форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечала техническим требованиям и не могла использоваться по назначению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!