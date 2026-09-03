Министерство цифровых технологий поддержало необходимость устранить противоречия в Земельном кодексе для бизнеса с иностранными инвестициями

Министерство цифровой трансформации поддержало урегулирование земельного вопроса для компаний с иностранными инвестициями. Речь идет о законодательной неопределённости в отношении права украинских предприятий с иностранным капиталом приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения.

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Об этом сообщила Ассоциация операторов связи ТЕЛАС, которая обратилась к правительству с предложением устранить правовую путаницу вокруг статьи 82 Земельного кодекса Украины.

"Минцифры поддерживает важность поднятого Ассоциацией вопроса о необходимости законодательных изменений, которые обеспечат единую правоприменительную практику в отношении права украинских юридических лиц с иностранными инвестициями приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения", – подчеркнул в письме заместитель министра Станислав Прибитько.

Эксперты отрасли отмечают, что решить эту проблему призван законопроект № 14087 от 29 сентября 2025 года о либерализации земельных отношений, который сейчас изучается в Верховной Раде. Принятие этого документа позволит защитить компании от злоупотреблений и сформировать понятные условия работы.

Ассоциация ТЕЛАС подчеркивает, что из-за отсутствия единого подхода под угрозой оказались не только телеком-операторы. Неопределенность в законе может негативно повлиять на более чем 80 тысяч украинских предприятий с участием иностранного капитала в торговле, строительстве, энергетике и других сферах.