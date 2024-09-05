Министерство стратегической промышленности возглавил Сметанин из "Укроборонпрома": что известно о молодом министре

После отставки Александра Камышина должность министра стратегических отраслей промышленности Украины занял нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Он стал одним из самых молодых министров в истории страны – чиновнику скоро исполнится 32 года.

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Решение о назначении Сметанина приняли депутаты Верховной Рады (ВР) 5 сентября. "За" проголосовали 247 нардепов. "Рада назначила Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", – сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Представление о назначении Сметанина накануне поздно вечером поступило от главы правительства Дениса Шмыгаля, но по предложению "слуг народа". "В Верховную Раду Украины, по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" действующей на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Украины о назначении Сметанина Германа Владимировича министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", – сообщал представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Герман Сметанин до назначения министром больше года возглавлял государственное акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром"). На этой должности он заменил Юрия Гусева. За время работы в "Укроборонпроме" в скандалах замечен не был.

Герман Сметанин: краткая биография

До того, как Сметанин стал руководителем "Укроборонпрома", он не работал в управленческих госструктурах, но трудился на оборонных госпредприятиях. В частности был:

инженером в "Харьковском конструкторском бюро машиностроения" и главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода (2014-2020);

директором по производству ГП "Завод имени В.А. Малышева" (2020-2021),

директором "Харьковского бронетанковый завода" (2021-2023);

генеральным директором "Завода имени В.А. Малышева" (недолго в 2023-м).

Согласно информации из открытых источников, Герман Сметанин родился 8 октября 1992 года в Харькове, то есть молодому министру еще не исполнилось 32.

Сметанин окончил Харьковский автомобильно-дорожный университет, где получил диплом инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств. Также у него есть второе образование – НТУ "Киевский политехнический институт" по специальности "менеджмент управления оборонно-промышленного комплекса".

"вой стремительный карьерный взлет сам Сметанин объяснял так: "нужно заниматься любимым делом и пройти все ступени в профессии". "В студенческие годы мечтал стать инженером-конструктором в автомобилестроительной отрасли. – рассказывал он в интервью в декабре 2021 года. – Однако так сложилось, что реализую себя в танкостроении. И по этому поводу никак не сожалею".

По данным СМИ, Сметанин был ведущим специалистом по разработке украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б". Кроме того, он участвовал в создании бронемашин "Зубр" и "Лев", а также гусеничной пожарной машины на базе танка Т-72.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 5 сентября проходит назначение целого ряда новых министров. Среди новых глав ведомств – сразу несколько бывших заместителей главы Офиса президента.

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