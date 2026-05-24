Минэнерго и Наблюдательный совет "Укрэнерго" договорились о шагах для стабилизации балансирующего рынка

Глеб Иванов
Министерство энергетики и обновленный Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" обсудили шаги для стабилизации ситуации на балансирующем рынке и усиления финансовой устойчивости компании.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, во время встречи стороны определили приоритетные направления работы, связанные со стабильной работой энергосистемы в условиях войны, а также с решением финансовых проблем на рынке электроэнергии.

"Определили первоочередные шаги для повышения эффективности деятельности компании, стабилизации ситуации на балансирующем рынке, инвестиции и долгосрочные проекты на следующие осенне-зимние периоды", – отметил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач остается укрепление финансовой стабильности "Укрэнерго". Для этого правительство планирует привлекать поддержку международных финансовых организаций, в частности ЕБРР и DFC.

"Одной из важнейших задач является укрепление финансовой стабильности НЭК", – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал основной причиной накопления долгов на балансирующем рынке являются системные неплатежи со стороны защищенных потребителей, которых нельзя отключать от электроснабжения.

УкраинаЭнергосистема Украины"Укрэнерго"электроэнергияМинистерство энергетики УкраиныЭнергетикаДенис Шмыгаль
