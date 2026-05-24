Минэнерго и Наблюдательный совет 'Укрэнерго' договорились о шагах для стабилизации балансирующего рынка

Министерство энергетики и обновленный Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" обсудили шаги для стабилизации ситуации на балансирующем рынке и усиления финансовой устойчивости компании.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, во время встречи стороны определили приоритетные направления работы, связанные со стабильной работой энергосистемы в условиях войны, а также с решением финансовых проблем на рынке электроэнергии.

"Определили первоочередные шаги для повышения эффективности деятельности компании, стабилизации ситуации на балансирующем рынке, инвестиции и долгосрочные проекты на следующие осенне-зимние периоды", – отметил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач остается укрепление финансовой стабильности "Укрэнерго". Для этого правительство планирует привлекать поддержку международных финансовых организаций, в частности ЕБРР и DFC.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал основной причиной накопления долгов на балансирующем рынке являются системные неплатежи со стороны защищенных потребителей, которых нельзя отключать от электроснабжения.