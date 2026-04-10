Минэнерго должно вернуть контроль над ЦОФ 'Червоноградская', – Волынец

Ситуация вокруг Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Червоноградская" создает риски для стабильной работы государственных шахт и подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

По его словам, ответ Министерства энергетики на обращение отраслевых профсоюзов подтвердил отсутствие полноценного контроля над предприятием, которое является ключевым для работы "Львовуголь" и "Волыньуголь".

"Если коротко, государство фактически не управляет предприятием, от которого зависит работа государственных шахт "Львовуголь" и "Волыньуголь". Фабрика находится в процедуре банкротства, а Министерство энергетики прямо отмечает, что не имеет полномочий влиять на ситуацию или давать оценку тем, кто там реально принимает решения", – отметил Волынец.

Он отметил, что ситуация выглядит значительно глубже и опаснее, поскольку стратегическое предприятие фактически находится вне четкого государственного управления.

"Червоноградская центральная обогатительная фабрика, ключевое звено во всем производственном процессе – вне четкого государственного контроля. При этом предприятие фактически не работает, накапливается уголь, падает добыча, люди не получают зарплаты... Более того, растут риски для подготовки к следующему кризисному отопительному сезону", – подчеркнул он.

По словам Волынца, в условиях войны такая ситуация приобретает особую критичность для энергобезопасности страны. Он также призвал Министерство энергетики к более активным действиям для стабилизации ситуации.

"Минэнерго должно инициировать возвращение предприятия под реальный государственный контроль, предложить решение по урегулированию ситуации с банкротством, обеспечить возобновление работы фабрики и погашение задолженности перед ее работниками", – заявил народный депутат.

Отдельно нардеп обратил внимание на события вокруг предприятия после судебного решения о смене управляющего.

"Вчера, 8 апреля Суд вынес решение об отстранении с ЦЗФ арбитражного управляющего от смотрящего Венгрина. И уже сегодня, 9 апреля, Венгрин вывез с предприятия часть важного оборудования, технику, не выполнил обещания выплатить деньги перед работниками. Разграбление продолжается", – подчеркнул он.

Напомним, по оценкам нардепа Михаила Бондаря, дальнейшее отсутствие контроля над этим предприятием может привести к углублению кризиса в угольной отрасли и осложнить прохождение следующего отопительного сезона.