Миллиардные долги в энергетике продолжают увеличиваться – исследование

В энергетической отрасли Украине продолжают скапливаться миллиардные долги.

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Об этом говорится в обзоре работы энергетического сектора Украины, который сделал Центр Разумкова.

В частности, задолженность "Укрэнерго" перед "зеленой" генерацией снова увеличилась. Теперь до 26 млрд грн.

Кроме того, растет задолженность по оплате поставщикам универсальных услуг, и она уже превышает 13 млрд грн.

Также продолжается накопление долгов на балансирующем рынке, которые ежемесячно растут на 0,7-0,8 млрд грн.

"Эту проблему можно решить, обеспечив платежеспособность всех участников энергетического рынка – от производителя и поставщика до конечного потребителя", – отметили в Центре Разумкова.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.