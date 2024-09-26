Миллиард гривен 'Укрэнерго' никто возвращать не собирается, все спишут на физлиц, – Горковенко

Вместо привлечения действующих владельцев и менеджмента банка "Альянс" к ответственности за хищение средств государственной компании "Укрэнерго", в судебном деле по этому случаю, скорее всего, всю вину возложат на физлиц, находящихся за рубежом. Это фактически означает, что шанс на возврат средств государственной компании в размере более 1,2 млрд грн становится все более призрачным. Такое мнение высказал в комментарии Українським Новинам политолог Владимир Горковенко.

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Ранее из сообщения на канале "NABU Daily by Олег Новиков" стало известно, что прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт. Также, заочно будут судить председателя правления банка Альянс Юлию Фролову, экс-директора департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрия Кондрашова. Руководителя частной компании "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко будут судить очно, он в Украине.

"Фактически лица, которых сейчас "назначают" ключевыми в этом деле, находятся за пределами досягаемости украинского правосудия. Зато обходят вниманием действующих акционеров и действующий топ-менеджмент банка "Альянс", который продолжает работать, но которому очень не хочется рассчитываться по долгам своего учреждения перед налогоплательщиками. Стоит обратить внимание на формулировку обвинения: мол, председатель правления принимала решение о выдаче чрезмерной, непосильной гарантии для банка единолично. И поэтому якобы единолично должен понести ответственность. Но что это нам говорит о реальном состоянии дел в финучреждении, об уровне его корпоративного управления, если один человек может, не моргнув глазом, выписать гарантию на более чем 1,5 млрд грн. Очевидно, что это не могло пройти мимо акционеров и они также ответственны за это", - сказал политолог.

По его мнению, общественности следует пристально следить за судебным ходом дела о привлечении к ответственности банка "Альянс по хищению средств "Укрэнерго". Ведь как и сам банк "Альянс", так и комбинацию со снятием предыдущего СЕО компании Владимира Кудрицкого в СМИ активно связывают с одним человеком - экс-заместителем главы Офиса Президента Ростиславом Шурмой и его окружением.

"На рынке ни для кого не секрет, что банк "Альянс", вероятно, щедро финансировал информационную кампанию по снятию Кудрицкого с должности. Поэтому было бы странно, чтобы сейчас ему вдруг "разрешили" рассчитаться по более чем миллиардному долгу, что сразу отправит финучреждение в могильник банков-банкротов", - добавляет эксперт.

Он также считает, что недавние судебные решения Северного апелляционного хозяйственного суда в пользу банка "Альянс", где была признана гарантия не подлежащей исполнению, могут свидетельствовать о комплексной ангажированности всей властной вертикали вопросом создания "тепличных" условий для жизнедеятельности этого финучреждения. И, наверное, стоит наконец обратить внимание НАБУ на эту ситуацию и на коррумпированные решения Северного апелляционного хозяйственного суда, ведь речь идет о государственных деньгах, которые сегодня крайне необходимы "Укрэнерго" для восстановления разрушенной врагом энергетической инфраструктуры.