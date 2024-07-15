'Метинвест' за полгода заплатил в бюджет 10 млрд грн налогов

В условиях полномасштабной войны "Метинвест" остается опорой экономики страны: с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий компания Рината Ахметова в I полугодии 2024 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 56% против I полугодия 2023 года – до 9,9 млрд грн.

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Наибольшая по объему отчислений – возросшая более чем втрое плата за пользование недрами до 2,9 млрд грн. На втором месте – единый социальный взнос в размере 1,8 млрд грн, увеличившийся на 19%. Замыкает тройку наибольших выплат – 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 16% превышает показатели I полугодия 2023 года.

Также украинские предприятия "Метинвеста" в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.

"За время войны "Метинвест" преодолел много вызовов. Наши усилия по перестройке бизнеса принесли свои результаты – налоговые выплаты растут. Это наш вклад в поддержку экономики Украины и регионов вблизи линии фронта, где работают компании. Мы направляем значительные ресурсы в помощь армии и мирному населению, продолжаем строить планы на мирное будущее и готовы участвовать в послевоенном возрождении страны", – говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как известно, "Метинвест Ахметова с 1 мая повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Их оклады вырастут на 5–20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации. Кроме того, компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников: работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.