'Метинвест' объявил о готовности покупать военный металлолом: названы условия

Группа "Метинвест" рассматривает военный металлолом как важный источник сырья для увеличения производства стали в 2026 году. Но закупать его она готова только при условии полной взрывобезопасности и соответствия требованиям охраны труда.

Об этом в интервью The Page сообщил генеральный директор "Метинвест-Ресурс" Иван Ковалевский.

По его словам, "Метинвест" планирует в 2026 году увеличить выпуск стали на 300-500 тыс. тонн, в том числе за счет роста потребления металлолома. Основным источником сырья остается внутренний рынок Украины, однако компания уже сейчас прогнозирует дефицит лома.

"В следующем году рынок лома будет дефицитным. Это будет влиять и на доступность ресурса, и на ценовую конъюнктуру", – отметил Ковалевский.

Он пояснил, что во время войны территория ломозаготовки в Украине существенно сократилась. Часть регионов временно оккупирована, другая – загрязнена минами и боеприпасами или находится под постоянными обстрелами. Кроме того, утрачен контроль над рядом промышленно развитых областей, которые ранее формировали значительную долю заготовки сырья.

В этом контексте военный лом – уничтоженная военная техника, гильзы и другие металлические отходы войны – рассматривается компанией как перспективный сегмент: по словам Ковалевского, его роль в общем потреблении металлолома будет расти в ближайшие месяцы и годы.

"Мы готовы рассматривать приобретение партий военного металлолома, но при условии, что он будет соответствовать нашим требованиям по качеству и, что принципиально, требованиям взрывобезопасности. Речь идет о безопасности людей и сохранении производственных мощностей", – подчеркнул он.

Ковалевский добавил, что металлолом сегодня используется в выплавке каждой тонны стали на предприятиях Группы, в частности на "Каметстали" и "Запорожстали". Поэтому нехватка сырья вынуждает предприятия корректировать производственные программы или увеличивать долю чугуна в производстве.

В перспективе перехода Украины к низкоуглеродистой металлургии "Метинвест" рассматривает вариант строительства электродуговых печей для выплавки электростали. Такие мощности потребуют в разы больше металлолома, чем традиционные технологии, что, при отсутствии государственной политики по ограничению экспорта лома, может усложнить реализацию подобных проектов.

Как известно, правительство запретило экспорт леса и лома до конца 2026 года. Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Это должно помочь сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки.