Люксембург выделит €10 млн в Фонд поддержки энергетики Украины

Правительство Люксембурга в 2025 году выделит €10 миллионов в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства пойдут на закупку оборудования и горючего, модернизацию энергетической инфраструктуры страны.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном с иностранными чиновниками брифинге. В частности, он встретился в Киеве с коллегой – главой МИД государства Ксавье Беттелем и министром обороны Юрико Бакес.

Глава украинской дипломатии назвал решение Люксембурга о выделении средств в Энергофонд очень важным практическим результатом двусторонних переговоров.

По его словам, с люксембургской стороной обсуждались вопросы усиления обороноспособности Украины, инвестиции в украинское производство оружия. Сибига отметил, что военная поддержка Украины со стороны Люксембурга уже превысила €250 млн.

На встрече обсуждались вопросы усиления санкций против России, использования ее замороженных активов в пользу Киева и дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО.

Сибига предложил Люксембургу, чье агентство LuxDev воплощает уже 40 проектов по восстановлению инфраструктуры в Кривом Роге на Днепропетровщине, распространить свои программы и на другие области, в частности Харьковщину.

Со своей стороны глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель также объявил о выделении €1 млн для Фонда Елены Зеленской: помощь предусмотрена на финансирование психологической поддержки молодежи.

Как сообщал OBOZ.UA, после отказа Агентства США по международному развитию выделять грант Фонда поддержки энергетики Украины в размере $75 млн целый ряд стран увеличил свои вклады. К примеру, Нидерланды решили сделать вклад в размере €65 млн.

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