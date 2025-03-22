Еще одна страна заявила о взносе в Фонд поддержки энергетики Украины: США давать деньги отказались

После отказа Агентство США по международному развитию выделять грант Фонда поддержки энергетики Украины в размере 75 млн долларов целый ряд стран увеличил свои вклады. Недавно Нидерланды решили внести вклад в 65 млн евро.

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Как сообщает Министерство энергетики, заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак обсудил со специальной представительницей правительства Нидерландов Эрикой Шолтен вопрос дальнейшей поддержки украинского энергосектора. Во время онлайн-встречи Роман Андарак поблагодарил Нидерландов за недавнее решение внести вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 65 млн евро.

"Это значительная поддержка для нас, и она станет важным вкладом в проведение ремонтной кампании, которая уже продолжается в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Благодаря этим средствам мы сможем частично покрыть насущные потребности. Стабильная поставка энергии является условием функционирования экономики, критической инфраструктуры, социальной и других сфер жизни в Украине. Мы искренне благодарны за эту помощь", – сказал замминистра.

Также собеседники обсудили потребности украинского топливно-энергетического сектора в оборудовании, в частности для газодобывающей отрасли, которая в последнее время подвергается регулярным российским атакам. Стороны договорились более подробно изучить возможности сотрудничества в этом направлении.

Нидерландская сторона была проинформирована о результатах внедрения инициатив и программ по поддержке распределенной генерации в Украине, в частности из возобновляемых источников энергии.

Как писал OBOZ.UA, Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества. Ранее правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 33,4 миллиона евро (50 млн канадских долларов).

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