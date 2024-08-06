Любая новая атака по энергетике может усугубить ситуацию со светом, – эксперт

Любая новая атака по украинским электростанциям может усугубить ситуацию со светом.

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Об этом заявил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

"Далеко не все зависит от энергетиков. Сколько сил и средств они сейчас не вложили бы в восстановление и ремонты, любая новая атака московитов на любую электростанцию может все ухудшить", – сказал он.

Паращий подчеркнул, что нужно осознавать, что защита электростанций от воздушных атак остается большой проблемой.

"Ни одна лучшая в мире система ПВО (а их у нас все равно очень мало) не даст железобетонной гарантии, что она поможет справиться с коварной вражеской атакой. А построить над большими станциями бетонный саркофаг, как над Чернобыльской АЭС, мы не сможем", – объяснил Паращий.

Также эксперт добавил, что даже в таких условиях частные энергетические компании продолжают вкладывать средства в ремонты.

"Поэтому предлагаю направить свои силы и таланты не на то, чтобы ярче унизить производителей электроэнергии или свое родное облэнерго — от той яркости света больше не будет. Предлагаю каждому направить свои силы и таланты на то, чтобы помочь нашим силам обороны, нашей энергосистеме, своим соседям, своему бизнесу и самому себе. Может, это не так ярко, но так у нас будет больше света", – подытожил он.

Ранее в Министерстве энергетики заявляли, что ситуацию в энергетике удалось стабилизировать благодаря круглосуточной работе энергетиков.