Лямец о 40 млн грн премии для Кудрицкого: 'золотой парашют' для чиновника во время войны – за пределом порядочности

Выплата бывшему руководителю государственных компаний "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому почти 40 млн грн премии во время войны выходит за пределы порядочности и допустимости, считает журналист Сергей Лямец.

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Об этом сообщила пресс-служба в ТСН.

"Сейчас во время войны снаряжать чиновнику миллион долларов на "золотой парашют" – это, по-моему, за пределом порядочности", – убежден журналист.

По его информации, Кудрицкий получил от государственной компании выплатили премии за 2021 и 2022 годы в полном объеме и за 2023-2024 годы в размере 50%. Общая сумма – 40 миллионов гривен или около $1 млн по текущему курсу.

"В отношении господина Кудрицкого, вряд ли политическая воля будет открывать уголовное дело о злоупотреблении властью для получения премии. С другой стороны, дело против него уже существует, даже два дела по результатам проверки Госаудитслужбы", – отметил журналист.

Напомним, 2 сентября наблюдательный совет государственной "Укрэнерго" принял заявление Кудрицкого и уволил его с согласия сторон.

По сообщениям СМИ, наблюдательный совет принял протокольное решение о выплате Кудрицким премий за все годы войны. Выплата премий в государственных компаниях на время военного положения была остановлена. Речь, по данным СМИ, шла о не менее 40 млн грн.