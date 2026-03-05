В лесах и заповедниках Украины уничтожили деревьев на 95 млн грн: что грозит чиновникам

В Украине разоблачили систематические незаконные вырубки леса в заповедниках, в результате чего были уничтожены тысячи деревьев, а окружающей среде нанесен ущерб почти на 95 млн грн. Теперь причастных должностных лиц и лесопользователей привлекают к ответственности и заставляют возместить ущерб.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Самый масштабный случай зарегистрирован в Тернопольской области, где срубили более 6,2 тыс. деревьев.

Тернопольщина: более 6 тысяч уничтоженных деревьев

В суд передали масштабное дело по обвинениям в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) директору, главному лесничему и администратору государственного лесопредприятия. По данным следствия, из-за незаконного оформления документов было уничтожено 6 267 деревьев, а окружающей среде нанесен почти 57 млн грн ущерба.

Днепропетровщина: незаконные рубки в парке "Днепровские леса"

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывших директора и инженера одного из филиалов ГП "Леса Украины". По данным следствия, они организовали санитарные рубки без надлежащих разрешений в пределах регионального ландшафтного парка "Днепровские леса". В результате незаконно срублено почти 500 деревьев, а окружающей среде нанесен более 22 млн грн убытков (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Житомирщина: подозрение за поддельный лесорубный билет

Бывшая директор ГП "Грозинское", чиновник, ответственный за ведение лесного хозяйства предприятия, и руководитель частного общества организовали незаконные рубки деревьев в лесных массивах, переданных государственному предприятию под охрану.

Для этого использовали поддельный лесорубный билет. С декабря 2022 года по июнь 2023 года незаконно срублено 2321 дерево разных пород, чем окружающей среде нанесен более 12,8 млн грн убытков.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины - незаконная порубка деревьев, совершенная организованной группой. Действия бывшего директора и чиновника государственного предприятия дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением. На имущество подозреваемых наложен арест.

Ивано-Франковщина: Верховный Суд подтвердил возмещение

С лесопользователя взыщут более 2,4 млн грн убытков за незаконную вырубку в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения "Казакова долина". Здесь без разрешительных документов уничтожено 91 дерево, в частности дубы и буки. Верховный Суд 11 февраля подтвердил законность решений предыдущих инстанций и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Кировоградщина: подозрение мастеру леса

Бывшему мастеру леса Оникиевского лесничества сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Из-за ненадлежащего контроля за сохранением леса было незаконно срублено 77 деревьев пород дуб, клен и ясень, а государству нанесен более 462 тыс. грн убытков.

