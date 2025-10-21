Льготы на импорт оборудования помогут восстановить темпы строительства ВЭС, – Немчинов

Налоговые льготы на импорт оборудования для ветроэлектростанций являются необходимым шагом для развития отрасли, убежден вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

По его словам, сейчас в Украине действуют определенные налоговые преференции для энергетического сектора, однако они не распространяются на ветроэнергетику.

"На сегодня у нас есть такие преференции, не по всем энергетическим товарам. На сегодня народные депутаты рассматривают законопроект, чтобы предоставить такие преференции для оборудования, из которого будут строиться ветроэлектростанции, то есть для ветряков", – пояснил Немчинов.

Он отметил, что это решение может существенно улучшить экономические условия для инвесторов, поскольку проекты ВЭС требуют больших капиталовложений, чем солнечные.

"Это хорошая инициатива, это действительно помогло, потому что строить ветроэлектростанции так, как солнечные, не получается, потому что на солнечные электростанции у нас есть определенные льготы, на ветряные – нет, но по ветроэлектростанциям он гораздо выше, то есть и так надо больше капиталовложений, чем в солнечные электростанции, и еще и льгот нет", – отметил он.

Немчинов поддержал инициативу парламента о принятии соответствующих законодательных изменений, которые позволят снизить налоговую нагрузку на компании, развивающие ветроэнергетику.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус заявил, что Украине нужно продлить действие налоговых льгот на импорт энергетического оборудования, потому что это усилит энергосистему.