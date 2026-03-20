"Лечение на бумаге" за 108 млн грн: в Украине разоблачили масштабные злоупотребления в программе медицинских гарантий

В Украине разоблачили системную коррупцию при выполнении договоров в рамках Программы медицинских гарантий. По предварительным оценкам, убытки государства составили более 108 млн грн.

Видео дня

Речь идет о договорах в рамках Программы медицинских гарантий между Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и учреждениями здравоохранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины (ОГП).

Главное, что нужно знать

Злоупотребления имели системный характер и были связаны с принципом "деньги ходят за пациентом".

Уже проведено 70 обысков в 18 областях, открыто 26 уголовных производств.

в 18 областях, открыто 18 лицам сообщено о подозрении в 12 производствах, среди них – руководители медучреждений, предприниматели, бухгалтеры и медперсонал.

Предварительно установленные убытки – 108,3 млн грн.

Как работала схема

Следствие установило, что злоупотребления были связаны с принципом финансирования "деньги ходят за пациентом". Он применяется для взаимодействия медучреждений с НСЗУ: государство оплачивает медучреждению фактически предоставленные конкретному пациенту услуги, а не удерживает больницу по фиксированному бюджету.

По данным правоохранителей, чтобы получить больше бюджетных средств, "дельцы" систематически вносили в электронную систему фиктивные данные о предоставленных медицинских услугах. В частности:

искусственно увеличивали объемы лечения;

завышали стоимость закупок медицинского оборудования.

В результате бюджетные средства, предусмотренные для лечения пациентов, использовались с нарушениями. "Установленные факты свидетельствуют о системных попытках отдельных должностных лиц монетизировать бюджетные средства, предназначенные для лечения пациентов, путем манипуляций с учетом медицинских услуг", – добавили в ОГП.

Другие подробности пока не раскрываются. Следственные действия продолжаются, а правоохранители проверяют другие возможные эпизоды и причастных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители разоблачили многомиллионную коррупционную схему на закупках для строительства фортификаций на Днепропетровщине. Убытки бюджета из-за завышенных цен превысили 14 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!