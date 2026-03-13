В ВСУ украли 14 млн грн на фортификациях: задержаны 5 дельцов, среди них есть полковник

Украинские правоохранители разоблачили многомиллионную коррупционную схему с хищением государственных средств на закупках для строительства фортификаций на Днепропетровщине. Убытки бюджета из-за завышенных цен превысили 14 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Ряду фигурантов расследований уже избрали меры пресечения.

Что выяснилось

Материалы для фортификаций по завышенным ценам закупались в 2024 году .

. Должностные лица воинской части заключали с гражданскими сообщниками контракты на прямые договоры.

Несмотря на то, что цены были завышены примерно на 20% от рыночных , бюджетные средства перечисляли на счета компаний.

, бюджетные средства перечисляли на счета компаний. "Заработанные" деньги переводились в наличные или легализовались .

. К тому же, фактически материалы для оборонных позиций были закуплены значительно дешевле.

Зафиксированные случаи

Только в результате одного такого эпизода, который был организован командиром воинской части в звании полковника в мае-июне 2024 года, государству был нанесен 7,3 млн грн убытков. Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

В другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн. Трем фигурантам уже избрали меры пресечения, другой находится в больнице.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении коррупционной схемы с закупкой дров для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Сумма убытков для бюджета страны пока неизвестна, но может измеряться миллионами, поскольку всего было законтрактовано топлива на более чем 77 млн грн.

