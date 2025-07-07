Купил кучу квартир и люксовое авто: в Украине будут судить топ-чиновника

В Украине направили в суд дело касательно незаконного обогащения на 72 млн грн, фигурантом которого является действующий глава Антимонопольного комитета (АМКУ). Он уже получил подозрение в недекларировании имущества, в частности 21 объекта недвижимости и шикарного авто.

Видео дня

О завершении досудебного расследования сообщила 7 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), не называя имени фигуранта, однако указывая его должность. Ее на данный момент занимает Павел Кириленко.

Дело Кириленко: детали

Что установило следствие

В 2020-2023 годах фигурант, занимая должность руководителя областной государственной военной администрации, по данным следствия, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м; дом площадью более 220 кв. м;

площадью более 220 кв. м; 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса и 6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМԜ Х3.

Права собственности было зарегистрированы на родственников супруги чиновника. В своих декларациях он не указал сведений о приобретенном имуществе. В то же время общая стоимость "нажитого" составила 72,8 млн грн.

"Часть активов была приобретена по цене, значительно ниже рыночной. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок", – отметили в САП. Так, в 2022 году в должности начальника Донецкой ОВА зарплата Павла Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий составила 846 тыс. 991,21 грн.

Расследование и подозрения

"Поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование материалов журналистского расследования "Радио Свобода", – отмечают правоохранители. Еще 14 августа 2024 года чиновнику было сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

Статья 368-5 – незаконное обогащение .

. Часть 2 статьи 366-2 – декларирование недостоверной информации.

Также уже в 2025 году подозрение получила жена Кириленко – Алла. Ее подозревают в правонарушениях, предусмотренных той же ст. 368-5, а также определена как соучастник (ч. 5 ст. 27).

Что известно о Павле Кириленко

Павел Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией с лета 2019-го по осень 2022 года. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.

5 сентября 2022 года после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации. Как было написано в документе, Кириленко сам подал заявление.

6 сентября 2022 года Верховная Рада поддержала кандидатуру Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета.

Кириленко родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года. Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".

Чиновник имеет юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года Кириленко не выпустили за границу. Он хотел выехать в Париж (Франция) на мероприятия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако прокурор САП отказал ему в этом. То же сделал и суд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!