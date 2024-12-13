Глава АМКУ Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении, хотел выехать из Украины: в какую страну собирался

Действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко не выпустили за границу. Он хотел выехать в Париж (Франция) на мероприятия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако прокурор САП отказал ему в этом. То же сделал и суд.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что защита Кириленко утверждала:

Именно АМКУ обязано представлять Украину в ОЭСР.

На Кириленко пришло именное приглашение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласовал ему командировку (на 2-6 декабря).

Тем не менее, отмечается, судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Леся Федорак отказалась временно отменить соответствующее ограничение. По словам Новикова, она указала, что:

Согласно закону об АМКУ, отвечать за международные связи должны заместители председателя. Что делает участие Кириленко в мероприятиях ОЭСР необязятельным.

Именное приглашение связано с тем, что сама Украина ранее предоставляла список тех, кто будет от страны.

"К тому же, вероятно, сам Кириленко инициировал командировку перед Шмыгалем. Иначе последний бы ее не рассматривал", – рассказал Новиков.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") напомнил: Кириленко подозревают в незаконном обогащении. А мероприятия ОЭСР, на которые тот хотел поехать, подметил он, были посвящены борьбе с коррупцией.

"Кабмин хотел отправить в командировку на заседание ОЭСР по борьбе с коррупцией... председателя АМКУ, обвиняемого НАБУ в незаконном обогащении. Что могло пойти не так?" – сиронизировал нардеп.

Семь квартир, люксовое авто и документы на родственников: в чем подозревают Кириленко

Кириленко 14 августа 2024 года сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Хотя уголовное производство касательно Кириленко было открыто еще в марте 2024 года.

Следствие установило, что топ-чиновник мог приобрести в 2020-2023 годах 21 объект недвижимости и авто, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В частности, в НАБУ отмечали, что речь идет о незаконном приобретении:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дома под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных боксов;

6 парко-мест;

3 нежилых помещений общей площадью более 190 кв. м;

автомобиля ВМW Х3.

Дело руководителя АМКУ квалифицировано по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Ему грозит среди прочего лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Кто такой Павел Кириленко

Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией более четырех лет – с лета 2019-го. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.

Нынешний глава АМКУ родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года.

Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".

Кириленко получил юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

В 2022 году в должности начальника Донецкой ОВА Павел Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий получал 846 тыс. 991,21 грн зарплаты. 5 сентября того же года после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации. А уже 6 сентября 2022 года депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце лета за Кириленко внесли 30 млн грн залога. При этом семья топ-чиновника, которого подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн, объясняла суду, что якобы заработала 300 тыс. долларов на продаже малины.

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