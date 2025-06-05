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Топ-чиновник накупил 20 квартир и люксовый автомобиль, ему объявили о подозрении: известно имя
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе Антимонопольного комитета (АМКУ) в недекларировании имущества. Имени топ-чиновника там не называют, однако по расспространенной ранее информации, речь идет о Павле Кириленко.
Об этом сообщили в самом НАБУ. Там отметили: также подозрение получила жена Кириленко – за пособничество в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн.
"По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль. ... Были зарегистрированы на родственников его жены", – говорится в сообщении.
Какое имущество не скрыл Кириленко
- 6 квартир в Киеве и Ужгороде.
- Жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка.
- 2 гаражных бокса.
- 6 паркомест.
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м.
- автомобиль BMW X3.
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