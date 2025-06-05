Топ-чиновник накупил 20 квартир и люксовый автомобиль, ему объявили о подозрении: известно имя

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе Антимонопольного комитета (АМКУ) в недекларировании имущества. Имени топ-чиновника там не называют, однако по расспространенной ранее информации, речь идет о Павле Кириленко.

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Об этом сообщили в самом НАБУ. Там отметили: также подозрение получила жена Кириленко – за пособничество в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн.

"По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль. ... Были зарегистрированы на родственников его жены", – говорится в сообщении.

Какое имущество не скрыл Кириленко

6 квартир в Киеве и Ужгороде.

Жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка.

2 гаражных бокса.

6 паркомест.

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м.

автомобиль BMW X3.

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