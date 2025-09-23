Кулеба после визита в Сеул анонсировал крупнейший экономический проект между Украиной и Кореей

Украина и Республика Корея планируют воплотить экономический проект, который откроет новую страницу в сотрудничестве стран и станет шагом к модернизации украинской железной дороги.

Видео дня

Об этом сообщил Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий Украины.

"Продолжаем диалог с Республикой Корея после визита в Сеул. Сегодня имел звонок с вице-премьер-министром – министром экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чолем", – отметил Алексей Кулеба.

По его информации, в центре внимания – сотрудничество в рамках Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Украина уже передала официальный запрос на льготное финансирование для закупки 20 скоростных электропоездов корейского производства.

"В перспективе – это крупнейший экономический проект между нашими странами. Он открывает новую страницу в сотрудничестве Украины и Кореи и станет шагом к модернизации украинской железной дороги. Проект будет реализован через открытый и прозрачный тендер среди всех ведущих производителей Кореи. Это принципиальный вопрос для доверия и эффективности", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

На встрече отдельно обсудили запуски новых механизмов, которые бы позволили громадам получить тяжелую технику для восстановления инфраструктуры. Речь идет об экскаваторах, тракторах, кранах и другом оборудовании, без которого невозможно быстро восстанавливаться после обстрелов.

"Одно из предложений – создание совместно с корейскими партнерами Украинской международной лизинговой компании. Отдельным направлением нашего сотрудничества являются проекты в рамках официальной помощи развития. Сегодня в работе уже находятся шесть совместных проектов и готовится еще около тринадцати. Среди них – строительство Центра управления железнодорожным движением, модернизация и поддержка украинской авиации, а также создание тренингового центра тяжелой строительной техники в Житомире", – отметил Кулеба.

Эти проекты позволяют развивать транспорт, авиацию, логистику и формируют современную систему подготовки кадров, которая будет работать на восстановление страны.

"Мы благодарны правительству и бизнесу Республики Корея за поддержку Украины. Для нас это чрезвычайно ценно. Корея имеет уникальный опыт послевоенного восстановления и модернизации, и этот опыт сегодня становится основой нашего партнерства. Я убежден, что вместе мы сможем создать современную и безопасную инфраструктуру, которая обеспечит развитие громад и укрепит Украину", – написал Алексей Кулеба.