Конфликты интересов и неэффективная государственная политика в энергосекторе Украины: нардеп Кучеренко прокомментировал громкие скандалы в энергетике

В последнее время в Украине произошел ряд связанных с топливно-энергетическим сектором скандалов. По крайней мере, в части из них фигурируют имена заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы и близких к нему людей. Так, журналисты обнародовали расследование о схеме, по которой государство выплатило около 320 млн. грн. солнечным станциям под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение Шурмы. И это не единственная ситуация в ТЭК, к которой имеет отношение заместитель председателя ОП.

Видео дня

Все это говорит о крайне неэффективной государственной политике в энергосекторе и более того – дискредитирует ее. Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в интервью "Телеграфу".

Нардеп удивляется: если станции, расположенные на оккупированной территории Украины, получили такие большие деньги от украинской государственной компании "Гарантированный покупатель" - почему на этот год закрывали глаза? Почему никто не отреагировал: ни профильное министерство, ни НКРЭКУ, ни Укрэнерго, ни "Гарантированный покупатель", ни правоохранительные органы.

"Это все, что меня беспокоит в этой ситуации. То, что там всплыла фамилия, которую вы назвали (речь о Ростиславе Шурме - Ред.), – я не хочу никого сейчас дискредитировать. Но, если подтвердится, что действительно имеющийся конфликт интересов среди чиновников, курирующих энергетическую отрасль, это серьезное основание для того, чтобы соответствующие управленческие решения принимались соответствующими государственными институтами. Потому что конфликт интересов недопустим в этой ситуации", - отметил народный депутат.

Другим важным вопросом является передача сети АЗС Glusco, ранее принадлежавшей обвиняемому в государственной измене Виктору Медведчуку, компании "Укрнафта". Якобы из-за неэффективного управления им НАК "Нафтогаз".

"Забрали у Медведчука 100 заправок. Видимо, совершенно правильно сделали, решение было политическим, оно было реализовано из-за более-менее адекватной процедуры, и правительство передало эти заправки "Нафтогазу". Кто тогда был его руководителем? Юрий Витренко. А кто был куратором и первым, так сказать, помощником Юрия Юрьевича? Господин Шурма. Давайте вещи называть своими именами", – отмечает Алексей Кучеренко.

Собеседник "Телеграфа" напомнил, что год назад нардепов фактически заставляли выделить для "Нафтогаза" 264 млрд грн, потому что иначе газа зимой не будет. Это уже говорило о неэффективной работе НАКа, однако всех устраивало, никакого аудита не проводилось, или его результаты не придавали.

"Если "Укрнафта" управлялась неэффективно, если там такие большие злоупотребления, а об этом постоянно заявляет Сергей Корецкий - нынешний глава "Укрнафты", - у меня ключевой вопрос: где было все это время НАК "Нафтогаз Украины"? Где был наблюдательный совет" "Укрнафты"? Кстати, ее возглавлял Витренко в свое время, туда входили другие чиновники", - говорит народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

К "Укрнафте" есть и другие вопросы. Так, согласно финплану компании, она должна получить в 2023 году 12 миллиардов гривен чистой прибыли. Такие сверхприбыли безусловно являются хорошим известием, говорит Алексей Кучеренко, но нужно разобраться, откуда они в финплане взялись.

“Экспертная среда нефтегазового рынка считает, что обнародованная прибыль Укрнафты искусственно создана благодаря продаже газа десятилетней давности с копеечной себестоимостью, которая была получена до войны по мировому соглашению с Укртрансгазом, а также благодаря перенесению центра прибыли из Кременчугского НПЗ, где господин Корецкий также , на Укрнефть. Дальше не хочу продолжать, но даю вам честное слово, что мы будем изучать этот финансовый план на комитете в соответствующих группах: насколько он реалистичен", – заверил депутат.

Недавно стало известно о скандале, когда солнечные электростанции принадлежащие брату заместителя председателя Офиса президенту Украины Ростиславу Шурме – Олегу Шурме, получили от государства более 300 млн грн, несмотря на то, что они сейчас оккупированы.