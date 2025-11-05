Кому повысят пенсии в ноябре: названа категория, которая получит почти на 600 грн больше

В Украине пересмотр уровня прожиточного минимума или дополнительная индексация пенсий с 1 ноября на предусмотрены. Однако в этом месяце выплаты могут вырасти для тех, кто достигнет определенного возраста. Максимальная возрастная доплата составляет 570 грн (однако фактический размер выплаты вырастет на меньшую сумму).

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Кроме достижения определенного возраста, существует еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

"Эта доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Но есть несколько нюансов относительно ее получения: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн; начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста)", – отмечают в ПФУ.

Кроме того, есть еще один не менее важный момент в исчислении надбавки: лицу, которое достигло следующего возрастного уровня, например 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть происходит доначисление до следующего размера.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине с июня по октябрь средняя пенсия увеличилась всего на 26,6 грн и составила 6 436,79 грн. Традиционно самая высокая средняя пенсия – в Киеве (8848,19), а наименьшая – в Тернопольской области (4996,69 грн).

Об этом говорится в обновленных данных Пенсионного фонда. Средняя пенсия судьи в отставке (пожизненное денежное содержание) составляет 109 898,29 грн. По состоянию на июнь – 109 311,80 грн. Поэтому пока средняя пенсия по стране увеличилась на 26,6 грн, пенсии судей в среднем выросли на 586,49 грн. Если же учитывать только тех пенсионеров, которые вышли на пенсию по возрасту (без учета пенсий за выслугу лет), то средняя выплата с июня выросла на 15,37 грн до 6 118,51 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

