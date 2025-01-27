Кому действительно выгоден 'налог на посылки': журналист назвал главных лоббистов новых правил

Налог на посылки, который собираются ввести в Украине, принесет выгоду перекупщикам китайских товаров, в частности, "Розетке", "Авроре" и "Эпицентру". Именно такой бизнес занимается проталкиванием соответствующих законодательных изменений, поскольку новые правила перекроют украинцам возможность выгодно покупать товары на международных маркетплейсах.

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Это может привести к тому, что рынок дешевых китайских товаров в стране будет монополизирован несколькими игроками-перекупщиками. Об этом сообщил журналист-расследователь Евгений Плинский.

Он напомнил, что официально власти заявляют, что "налог на посылки" призван защитить украинский бизнес. "Нужно переспросить, что подразумевается под термином "украинский бизнес". Речь о ритейле "купи-продай китайский товар" или реальном производителе в Украине, который производит продукт с добавленной стоимостью, имеет реальные производственные мощности, а не ангары для хранения китайских товаров?", – задает вопрос Плинский.

Журналист отметил, что украинский ритейл агрессивно лоббирует свои интересы в политических кругах. Однако таким бизнесам, по мнению Плинского, следует учитывать, что в современном мире предприниматели теряют географическую эксклюзивность доступа к покупателям.

Поэтому борьба за покупателя должна вестись не только с помощью ограничений, но и на сугубо рыночных условиях. В частности, клиентов следует привлекать адекватной ценой, считает журналист.

Поскольку покупатели уже давно освоили покупку товаров непосредственно из Китая, Великобритании, США и других стран, пострадали именно перекупщики дешевых товаров, мечтающих сохранить свою монополию. В то же время, посылки из зарубежных маркетплейсов не угрожают реальным украинским производителям, уверен Плинский.

"Почему украинский покупатель, когда видит, что один и тот же товар стоит в Украине в 3-5 раз дороже, чем в Китае, должен покупать его здесь, у перекупа, а не там, где дешевле? С большим уважением к "Розетке" , "Авроры" и монополии "Эпицентра", но такую модель площадок перепродажи в большинстве своем китайских товаров никак нельзя поставить в один ряд с бизнесом, который что-то действительно производит и реально нуждается в защите со стороны государства", – отмечает журналист.

Плинский называет такую модель ведения бизнеса "купи-продай втридорога". По его словам, представители этого бизнеса защищают свои методы ведения дел посредством заявлений бизнес-ассоциаций и лоббируют введение налогов на посылки. "Ведь им нужно ограничить прямой доступ украинцев к дешевым товарам за границей и продавать те же китайские товары дороже в Украине", – считает журналист.

Он убежден, что с экономической точки зрения "налог на посылки" просто бессмыслен. Так, Плинский приводит статистику, согласно которой из 73,5 млн поступивших в Украину за 2024 год посылок 99% приходится на отправку ценой ниже действующего лимита в 150 евро. Таких посылок насчитывается 72,9 млн. Средняя стоимость одной посылки – 800 грн. А суммарная стоимость (59 млрд грн) составляет лишь 50% общей стоимости посылок, которые "приезжают" в Украину.

На остальную часть в 1% по количеству (601 тыс. посылок) приходится 61,6 млрд грн. Так что средняя стоимость каждой примерно 102 тыс. грн – это далеко за пределами безналогового лимита.

"Получается, что 1% посылок в деньгах занимает более 50% общей суммы и состоит из действительно дорогостоящих отправлений, которые облагаются налогом по ставке 10% пошлины плюс 20% НДС. То есть, свои 32% из суммы в 61,6 млрд грн государство уже получает .А это 19,8 млрд грн. стоимостью менее 50%", – подсчитал Плинский.

По его словам, реальную выгоду государство может извлечь не за счет налогообложения дешевых посылок, а за счет борьбы с контрабандой, серой и черной торговлей. Они наносят госбюджету гораздо больше вреда, чем можно получить от поборов посылок.

Кроме того, журналист предупредил, что проверка миллионов въезжающих в Украину посылок приведет к коллапсу на таможне и в почтовых службах, что грозит полностью парализовать их работу. "По "Укрпочте" на сегодняшний день 92% посылок имеют стоимость менее 10 долларов. Вы представляете, что по уходу каждой нам понадобится один таможенник и два сотрудника почты, десяток листов бумаги и часы времени и проверок. И чтоб что? Чтобы обложить рыболовные крючки за три доллара и взять НДС 20 грн?", – объяснил Плинский.