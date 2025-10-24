Британская The [Daily] Telegraphe рассказала, что западные руководители технологических компаний в отчаянье возвращаются из КНР, иллюстрируя этот тезис, в частности, удивительным видео, в котором показано, как прекрасно взаимоманеврируют, не сталкиваясь, многочисленные беспилотные контейнеровозы в шанхайском порту.

Видео дня

Сообщается: в Китае – в общей сложности 295 тысяч роботов [то есть 1 на 5 тысяч человек], в США – 34 тысячи [то есть 1 на 10 тысяч человек], в Великобритании – 2,5 тысячи [то есть 1 на 28 тысяч человек]!

На этом фоне заодно приводится заявление гендиректора Ford о том, что у его компании нет будущего, потому что у китайцев уже не только ниже себестоимость, но еще и – к тому же! – лучше качество и технологии.

[Ну а что касается искусственного интеллекта напомню: китайцы используют в своих моделях ИИ открытый – то есть бесплатно доступный – исходный (программный) код, понятно, при мощной поддержке государства, составляя таким образом конкуренцию тем самым американцам (первопроходцам!) с их платным "проприетарным" – то есть основанным на частной собственности – доступом.

Да, может, немного хуже (хотя и, как говорят знающие люди, не так уж и хуже) – но без оплаты!

И именно так Китай, который все, что было нужно для начала, уже давно в свое время украл, снова торжественно обходит США, пока американцы заняты уже не столько собственно наукой, сколько деньгами и весьма запоздалой правовой защитой.]

А в Украине тем временем "цифровой министр" Федоров рассказывает об успехах отечественных: украинцы могут теперь блокировать навязчивые спам-номера при помощи соответствующих приложений или по телефонам 466 (Киевстар), 111 (Водафон) или 5433 (Лайфселл).

[Еще бы кто-то рассказал, как блокировать спам от самих мобильных операторов!]

Кстати: как только я снова зарегистрировался предпринимателем (ФЛП), в тот же день мне позвонили или написали два мобильных оператора и где-то десяток банков. Это что касается защиты персональных данных. Ибо продажна наша "цифра". Хотя лично Федоров – вне сомнений, из министров лучший.