Украинцы больше не будут получать спам-звонки: как заблокировать навязчивые номера

Из-за принятия новых правил украинцы больше не будут получать навязчивые спам-звонки, а мобильные операторы получили право блокировать подозрительные номера автоматически. Каждый пользователь может помочь остановить спам, сообщив о таких звонках своему оператору или правительственной горячей линии.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 2 октября 2025 года в Украине официально вступили в силу новые Правила предоставления и получения электронных коммуникационных услуг, принятые постановлением Кабинета министров № 761.

Изменения позволяют мобильным операторам автоматически блокировать номера, с которых осуществляются спам-звонки, мошеннические вызовы или навязчивая реклама. Уже в первые дни действия новых правил операторы заблокировали тысячи спам-номеров, а украинцы получили реальный инструмент борьбы со злоумышленниками.

Что такое спам-звонки и почему их будут блокировать

Спам-звонки – это вызовы рекламного характера, которые осуществляются без вашего согласия. Чаще всего это предложения кредитов, товаров или услуг, а иногда – мошеннические схемы, цель которых – выманить личные данные или деньги. Новые правила четко определяют понятие "злонамеренные вызовы". В частности, это:

массовые автодозвоны или звонки с записанными сообщениями;

навязчивые SMS или push-сообщения;

использование автоматических систем дозвона без разрешения абонента.

Теперь такие действия запрещены законом. Если компания или частное лицо нарушает эти нормы, ее номер может быть полностью заблокирован.

Как заблокировать спам-номер самостоятельно

Каждый украинец теперь может помочь операторам в борьбе со спамом. Если вам звонят неизвестные или подозрительные номера, действуйте так:

Vodafone в приложении или по номеру 111, или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

в приложении или по номеру или в Украине, в роуминге; Kyivstar в приложении, или по номеру 466 , 0 800 300 466 , или комбинацией *105*466# в роуминге;

в приложении, или по номеру , , или комбинацией в роуминге; lifecell в приложении, или по номеру 5433, 0 800 20 5433, или +38 063 5433 111 в роуминге.

Также можно пожаловаться на правительственную горячую линию 1545 или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК). Система блокировки работает так:

оператор фиксирует факт спама или злонамеренного вызова с помощью технических средств;

с помощью технических средств; нарушителю направляется официальное предупреждение;

если он продолжает звонки, номер полностью блокируется.

Кроме того, внедряется аутентификация номеров – технология, позволяющая проверять, действительно ли звонок осуществляет владелец номера, а не мошенник, который подделал идентификатор. Отмечается, что это важный шаг к защите от телефонного фишинга.

