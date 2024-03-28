'Киевстар' за два года уплатил более 21,6 млрд грн налогов и сборов

В 2023 году Киевстар уплатил 10,8 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины. А за время полномасштабного вторжения России в Украину сумма уплаченных телеком-оператором налогов и сборов превысила 21,6 млрд грн.

Кроме того, Киевстар потратил более 1,8 млрд грн на реализацию социально важных проектов – поддержку Вооруженных Сил Украины, закупку медицинского оборудования для ожогового центра "Незламні", оборудование укрытий интернет-связью, организацию IT-обучения для детей, потерявших родителей под время войны и других. Компания также поддерживает абонентов в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах, предоставляя бонусы и услуги без дополнительной оплаты.

К благотворительным инициативам телеком-оператора активно присоединяются абоненты компании, сотрудники и небезразличные граждане. Так, благодаря их усилиям собрано более 180 млн. грн. на снаряжение для 146 инженерно-саперных групп, задействованных в разминировании территории Украины. Личный вклад телеком-оператора Киевстара в этот проект составил 62 млн грн.

В команде Киевстар работают волонтеры, поддерживающие военные бригады, и выполняют запросы военных в средствах связи, услугах Big Data, гуманитарной помощи и т.д. За время войны сотрудники компании получили более 30 почетных грамот и наград от командования ВСУ, ГУР МО Украины, ГКИБ СБУ – за участие в защите суверенитета и независимости Украины во время военного положения.

"Наша компания является добросовестным налогоплательщиком и примером честного, прозрачного бизнеса, – комментирует генеральный директор Киевстар, Александр Комаров. – Несмотря на вызовы войны и экономические сложности, мы продолжим оказывать Украине значительную финансовую, технологическую и гуманитарную поддержку, чтобы приближать победу ".

Киевстар объявил о планах предоставить в 2024 году целевой помощи для ВСУ на сумму как минимум 100 млн грн. Также в планах компании – дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. С этой целью телеком-оператор в ближайшие три года инвестирует 600 млн долларов США.

Киевстар является важной инфраструктурной компанией, предоставляющей в Украине критически важные услуги телекоммуникаций. За более чем 25 лет работы Киевстар построил 40 тысяч базовых станций мобильной связи, более 14 тысяч технологических площадок, 40 тысяч километров волоконно-оптических линий. За последние два года инвестиции Киевстара в развитие цифровых услуг и восстановление телеком сетей превысили 12 млрд грн.