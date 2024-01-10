Как украинским водителям экономить бензин: самые эффективные способы

Чтобы обеспечить равномерный и экономный расход топлива, водителям необходимо выработать оптимальный стиль передвижения на авто. Это не должно быть агрессивное движение с резкими рывками и экстремальным торможением.

Видео дня

Для плавного передвижения нужно мягко нажимать на педаль газа. Об этом говорится в материале Rosava.

Еще в вопросе, как экономить бензин, важно обратить внимание на использование коробки передач. Здесь следует помнить, что:

Первая передача используется, чтобы тронуться с места.

Вторая передача – для разгона.

Третья – для обгона транспортного средства.

Четвертая – для движения по населенным пунктам.

Пятая – для передвижения по шоссе.

Еще несколько способов, позволяющих сэкономить на топливе:

Соблюдать количество оборотов двигателя не более 2000 в минуту.

Следует соблюдать проем в свечах, равный 1 мм, что обеспечивает полное сгорание смеси в цилиндрах.

Ездить за легковым автомобилем на расстоянии в пределах 2 м, за грузовиком – 4 м, за автобусом – 5 м. Так авто будет передвигаться в зоне с разряженным воздухом, что в ряде случаев обеспечивает экономию до 40%.

Не ездить в дождь – это увеличивает расход на 15%.

Передвигаться с приподнятым стеклом – при опущенном увеличивается сопротивление воздуху, а за ним и расход примерно на 1,5%.

Ездить аккуратно, объезжая колдобины, поскольку на них нога на педали газа трясется, что достаточно ощутимо для двигателя.

Разгрузить автомобиль – чем ниже вес, тем меньше усилий нужно двигателю, чтобы сдвинуться с места.

Не менее важно регулярно осматривать автомобиль. При загрязненных фильтрах большее сопротивление поступлению воздуха в двигатель, что значительно влияет на расход. Заменив фильтр, можно добиться хорошей экономии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно, в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – по запаху бензина. У качественного бензина должен быть слабый запах, должны отсутствовать странные ароматы или запах гнилости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!