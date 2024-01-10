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Как украинским водителям экономить бензин: самые эффективные способы

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
7,8 т.
Как водителям экономить топливо

Чтобы обеспечить равномерный и экономный расход топлива, водителям необходимо выработать оптимальный стиль передвижения на авто. Это не должно быть агрессивное движение с резкими рывками и экстремальным торможением.

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Для плавного передвижения нужно мягко нажимать на педаль газа. Об этом говорится в материале Rosava.

Еще в вопросе, как экономить бензин, важно обратить внимание на использование коробки передач. Здесь следует помнить, что:

  • Первая передача используется, чтобы тронуться с места.
  • Вторая передача – для разгона.
  • Третья – для обгона транспортного средства.
  • Четвертая – для движения по населенным пунктам.
  • Пятая – для передвижения по шоссе.

Еще несколько способов, позволяющих сэкономить на топливе:

  • Соблюдать количество оборотов двигателя не более 2000 в минуту.
  • Следует соблюдать проем в свечах, равный 1 мм, что обеспечивает полное сгорание смеси в цилиндрах.
  • Ездить за легковым автомобилем на расстоянии в пределах 2 м, за грузовиком – 4 м, за автобусом – 5 м. Так авто будет передвигаться в зоне с разряженным воздухом, что в ряде случаев обеспечивает экономию до 40%.
  • Не ездить в дождь – это увеличивает расход на 15%.
  • Передвигаться с приподнятым стеклом – при опущенном увеличивается сопротивление воздуху, а за ним и расход примерно на 1,5%.
  • Ездить аккуратно, объезжая колдобины, поскольку на них нога на педали газа трясется, что достаточно ощутимо для двигателя.
  • Разгрузить автомобиль – чем ниже вес, тем меньше усилий нужно двигателю, чтобы сдвинуться с места.

Не менее важно регулярно осматривать автомобиль. При загрязненных фильтрах большее сопротивление поступлению воздуха в двигатель, что значительно влияет на расход. Заменив фильтр, можно добиться хорошей экономии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно, в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – по запаху бензина. У качественного бензина должен быть слабый запах, должны отсутствовать странные ароматы или запах гнилости.

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