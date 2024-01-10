Миноритарный акционер ТРЦ Ocean Plaza, компания "Ланита Инвест" украинского бизнесмена Андрея Иванова, пыталась лишить государство в лице Фонда госимущества права на любые действия в отношении ТРЦ и не готова отказаться от этих намерений. Учитывая, что через полгода ТРЦ должны выставить на приватизацию, такая миноритарная активность точно не пойдет на пользу. Похоже, украинские совладельцы актива оказались ничем не лучше путинских пособников.

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С самого начала своего функционирования ТРЦ Ocean Plaza фактически и косвенно юридически принадлежал представителю ближайшего окружения Владимира Путина — олигарху Аркадию Ротенбергу, пишет Александр Леменов для "Зеркала недели".

Почти год назад, в марте 2023-го, команда StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor уже освещала процесс взыскания в доход государства большинства долей в компаниях, фактически принадлежавших путинскому окружению. Дело было сделано, Высший антикоррупционный суд 20 марта 2023 года удовлетворил иск Минюста и взыскал две трети ТРЦ Ocean Plaza, а именно: 66,65% уставного капитала ООО "ИС "Лыбидь". Этой долей активов стал управлять от лица государства Фонд госимущества, получивший это право через распоряжение Кабмина от 9 июня 2023-го.

Все шло вроде бы хорошо, если бы не один нюанс — украинские совладельцы решили обмануть государство и попытались не допустить ФГИУ к управлению большинством долей в компании, владеющей ТРЦ Ocean Plaza.

19 октября 2022 года согласно указам президента Украины №726/2022, 727/2022 к Аркадию Ротенбергу и членам его семьи, являющимся номинальными собственниками компании, владеющей 66,65% уставного капитала ООО "ИС "Лыбидь", была применена санкция в виде блокирования активов сроком на десять лет.

Понимая последствия применения санкций и неизбежность взыскания доли уставного капитала ООО "ИС "Лыбидь" в доход государства, 27 февраля 2023 года собственники ООО "ИС "Лыбидь" зарегистрировали изменения в сведения об органах управления, представителях и новую редакцию устава общества, чем фактически заблокировали государству в лице ФГИУ любые действия в отношении ООО "ИС "Лыбидь".

24 июня 2023 года ФГИУ стал основателем (участником) ООО "ИС "Лыбидь" с долей размером 115 млн грн, или 2/3 уставного капитала компании.

6 октября 2023 года ФГИУ обратился в Офис противодействия рейдерству с жалобой об аннулировании регистрационного действия от 27 февраля 2023 года, проведенного столичным частным нотариусом Золтаном Русанюком. Вот так интрига.

В своей жалобе ФГИУ отметил, что он обратился к ООО "ИС "Лыбидь", которое фактически, с операционной точки зрения, контролирует украинский бизнесмен Андрей Иванов, с просьбой предоставить Фонду заверенную уполномоченным органом управления копию устава общества вместе с изменениями в него. Из поданных документов Фонду стало известно, что положения устава ООО "ИС "Лыбидь" в новой редакции не отвечают требованиям действующего законодательства Украины.

Уже 12 октября 2023 года было размещено объявление о назначении рассмотрения жалобы ФГИУ Центральной коллегией Минюста по рассмотрению жалоб об аннулировании упомянутого выше решения. 27 октября от частного нотариуса Русанюка поступили объяснения, в которых он указал, что Фондом не были соблюдены сроки обращения с жалобой в Минюст, поскольку, согласно сведениям в госреестре, должностное лицо Фонда 24 июля 2023 года на запрос о получении копии документов получило электронную версию устава ООО "ИС "Лыбидь", который был зарегистрирован обжалуемым регистрационным действием. В связи с этим, по мнению нотариуса, Фонду стало известно об обжалуемом регистрационном действии именно 24 июля, а не 28 августа, как было указано в жалобе ФГИУ в Минюст.

Кроме того, нотариус Русанюк отметил, что ФГИУ стал участником ООО "ИС "Лыбидь" только 24 июня, тогда как обжалуемое регистрационное действие было проведено еще 27 февраля этого же года. Поэтому Русанюк просил оставить жалобу без рассмотрения, поскольку Фонд стал участником компании через три месяца после регистрации новой редакции устава ООО "ИС "Лыбидь" и права Фонда обжалуемым регистрационным действием нарушены не были.

Так что 30 октября 2023 года коллегия Минюста приняла решение отложить рассмотрение жалобы с целью проверки указанного нотариусом факта пропуска срока для обращения в Минюст с жалобой. Выяснилось, что работник ФГИУ получал копию нового устава общества, но не передал ее другим структурным подразделениям, в частности в департамент корпоративных прав и департамент сопровождения санкционного имущества и имущества на временно оккупированных территориях, к функциональным обязанностям которых относилось принятие управленческих решений по санкционным активам.

Также ФГИУ в ответе на запрос Минюста подчеркнул, что о незаконных регистрационных действиях ему стало известно именно 28 августа 2023 года, после получения письма ООО "ИС "Лыбидь" от 23 августа, которым была предоставлена копия устава этой компании в новой редакции, утвержденного протоколом общего собрания участников №22/02-23 от 22 февраля 2023 года.

После получения Минюстом ответа от ФГИУ на запрос, 20 ноября 2023 года состоялось повторное рассмотрение жалобы, в ходе которого коллегия рекомендовала жалобу Фонда удовлетворить и отменить обжалуемое регистрационное действие, учитывая, что были установлены следующие нарушения. Если посмотреть по сути, а не по форме, то это на 100% правильное решение коллегии.

Стало понятно, что, согласно сведениям госреестра, на основании обжалуемого регистрационного действия были изменены сведения об органах управления, представителях и редакция устава ООО "ИС "Лыбидь". И теперь о ключевом — какие именно эти изменения?

На основании регистрационного действия 27 февраля 2023 года частный нотариус Русанюк зарегистрировал новую редакцию устава ООО "ИС "Лыбидь", который предусматривает, что органами управления ООО "ИС "Лыбидь" являются общее собрание участников общества и дирекция общества, и указывает, что члены дирекции имеют право выдавать доверенность в рамках своих полномочий с учетом установленных уставом ограничений.

Вместе с тем в госреестре после проведения обжалуемого регистрационного действия в графе об органах управления указано, что органами управления ООО являются общее собрание участников, дирекция, уполномоченный представитель.

Таким образом, коллегия установила, что положения устава компании, представленного для проведения обжалуемого регистрационного действия, содержат нормы о реализации компетенции дирекции исполнительным директором, гендиректором и директором по экономическим вопросам или их представителями, которые действуют на основании доверенности, а это противоречит положениям части 11 статьи 39 Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", согласно которым член коллегиального исполнительного органа общества не может передавать свой голос другим лицам.

Кроме того, коллегия подробно исследовала вопрос соблюдения сроков обращения с жалобой в Минюст и установила, что сроки, определенные статьей 34 профильного закона, Фондом соблюдены.

По результатам рассмотрения жалобы ФГИУ было принято решение об аннулировании регистрационного действия нотариуса Русанюка. Для сравнения, до этих хитрых многоходовок украинского совладельца Андрея Иванова, решения общего собрания ООО "ИС "Лыбидь" принимались простым большинством голосов присутствующих участников.

Для понимания разницы детализируем "фантазию" юристов Иванова: после регистрационных действий относительно устава ООО "ИС "Лыбидь", сейчас аннулированных, решение общего собрания принимается тремя четвертями голосов всех участников компании. А поскольку государство получило две трети долей после решения ВАКС, то новая (сейчас уже аннулированная) редакция устава фактически блокировала государству в лице ФГИУ любые действия по осуществлению хозяйственной деятельности ТРЦ Ocean Plaza. Это, наверное, ключевое, за что стыдно во время войны, — украинские бизнесмены борются против государства, чтобы контролировать еще недавно почти полностью российский актив.

Сейчас ФГИУ уже готовится к аукциону по продаже этого ТРЦ. Основным претендентом называют бизнесмена Вагифа Алиева, что он уже и подтвердил украинскому Forbes. Но далеко не факт, что именно он станет победителем. По информации ZN.UA, миноритарный собственник ТРЦ Ocean Plaza Андрей Иванов не оставляет надежд перейти из минора в мажор. Он грозится обжаловать в судах аннулирование решения нотариуса, соответственно вернув странный вариант устава, который вряд ли добавит активу стоимости и привлекательности. Его же желание обязательно провести аудит компании перед приватизацией — это явно еще и сигнал о намерении хорошенько поторговаться за ТРЦ еще перед его продажей. Так что история не просто далека от завершения, на самом деле, как представляется, все самое интересное только начинается.