Как работает Premium-автогражданка с улучшенной защитой для водителя

Единственный обязательный страховой полис для водителей в Украине – автогражданка. Однако не все задумываются, что ОСАГО – стандартизированный продукт с четко определенными лимитами и пределами покрытия. Именно поэтому в реальных условиях ДТП или непредвиденных ситуаций полис не закрывает все потребности владельца авто.

Чтобы сделать автострахование более практичным для водителя, сервис онлайн-страхования hotline.finance запустил новый продукт – Premium-сервис к ОСАГО. Это формат классической автогражданки с дополнительными преимуществами, которые расширяют возможности поддержки и усиливают защиту автомобилиста в дороге.

Почему автогражданка обязательна и зачем она водителю

Автогражданка – это полис, который покрывает вашу ответственность перед другими участниками дорожного движения, если вы стали виновником ДТП. По его условиям страховая компания компенсирует пострадавшим:

расходы на восстановление автомобиля до состояния до аварии;

расходы на лечение и возмещение вреда здоровью.

ОСАГО – это продукт, ориентированный прежде всего на защиту пострадавших. Его условия четко регулируются законом, поэтому страховые компании не могут расширять покрытие в пользу самого страхователя. Именно поэтому водитель после ДТП часто остается один на один с организационными и финансовыми вопросами.

Отсюда и запрос на дополнительный сервис, который работает уже в интересах владельца полиса.

Что предусматривает премиальная автогражданка

Недавно сервис онлайн-страхования hotline.finance анонсировал новый продукт — Автогражданка Premium. Это стандартный полис ОСАГО с дополнительными преимуществами от сервиса, благодаря которым пользователь получает не только обязательное страховое покрытие, но и расширенную поддержку и бонусы.

В пакет входит:

Приоритетная поддержка. Оперативная помощь по любым вопросам: оформление, исправление ошибок в полисе, аннулирование договора, возврат средств и т.д.

Оперативная помощь по любым вопросам: оформление, исправление ошибок в полисе, аннулирование договора, возврат средств и т.д. Кэшбек на эвакуатор при ДТП. До 5000 грн компенсации расходов на эвакуатор.

До 5000 грн компенсации расходов на эвакуатор. Кэшбек на юридическую помощь. До 1000 грн на консультации или сопровождение в случае ДТП.

До 1000 грн на консультации или сопровождение в случае ДТП. Кэшбэк при продаже авто. До 1000 грн компенсации расходов после продажи автомобиля.

До 1000 грн компенсации расходов после продажи автомобиля. Оплата частями. Возможность рассрочки до 6 платежей без комиссии для премиальной автогражданки.

Возможность рассрочки до 6 платежей без комиссии для премиальной автогражданки. Повышенные бонусы. Начисление дополнительных бонусов, которые можно использовать как скидку на следующую страховку.

Максимальная сумма кэшбэка по всем услугам — 5000 грн, но не более чем стоимость вашего полиса. Например, если автогражданка стоит 4000 грн, общая сумма кэшбэка не может превышать 4000 грн, даже если лимиты отдельных услуг позволяют больше.

Как работает премиальный сервис

Premium-сервис предоставляется именно hotline.finance, а не страховой компанией. Страховщик, как и раньше, урегулирует вопрос компенсации пострадавшим в рамках ОСАГО. А дополнительные преимущества обеспечивает сервис hotline.finance.

Рассмотрим на примере.

Вы стали участником ДТП – не имеет значения, виновник вы или потерпевший. Ваши первые действия стандартные – звоните в свою страховую компанию, чтобы зафиксировать событие, вызываете полицию или оформляете Европротокол.

Допустим, автомобиль не может двигаться самостоятельно и нуждается в эвакуации на СТО. Полис ОСАГО не покрывает расходы на эвакуатор ни для виновника, ни для потерпевшего. Если у вас подключен Premium-сервис от hotline.finance, вы можете воспользоваться компенсацией этого расхода.

Что нужно сделать:

обратиться в службу поддержки hotline finance;

получить консультацию по пакету документов;

предоставить чеки и подтверждение расходов;

подать заявку на компенсацию.

Процесс максимально упрощен и не предполагает лишней бюрократии. Вы решаете организационные вопросы через сервис, тогда как страховая компания параллельно занимается урегулированием страхового случая в рамках ОСАГО.

Как оформить автогражданку с дополнительными преимуществами

Оформление полиса ничем не отличается от обычной покупки автогражданки. Единственное отличие – нужно выбрать программу с дополнительными преимуществами, то есть отметку Premium.

По шагам:

Перейдите в каталог автогражданки на hotline.finance и введите параметры авто. Активируйте фильтр "Premium" и просмотрите доступные предложения премиальной автогражданки от страховой компании УСГ или ВУСО.

3. заполните данные водителя и транспортного средства.

4. Оплатите полис банковской картой онлайн.

После оплаты вы получите электронный полис на email вместе с перечнем всех дополнительных преимуществ.

Стоимость такой автогражданки обычно не существенно отличается от стандартной. В то же время в критической ситуации дополнительные опции могут помочь сэкономить средства, время и нервы.