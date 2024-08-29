Несмотря на то, что формально экономическое бронирование в Украине еще не запущено, его альтернативой уже пользуется ряд компаний, и не обязательно из оборонной сферы. Сейчас, чтобы забронировать работника, предприятию нужно лишь отвечать одновременно трем из семи критериев, установленных Министерством экономики:

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общая сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий год превышает эквивалент 1,5 млн евро (около 59,34 млн грн);

объем поступлений валюты, кроме кредитов и ссуд, за предыдущий год превышает 32 млн евро;

предприятие есть в списке госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

предприятие имеет важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады (критерии устанавливают отраслевые министерства или органы местного самоуправления);

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты на предприятии не ниже средней зарплаты в регионе за четвертый квартал 2021;

предприятие является резидентом "Дія.Сіті".

То есть хватит и чисто экономических показателей деятельности. Например, нужно иметь определенный уровень зарплат и валютной выручки, а также не иметь долгов по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Такая компания уже может получить разрешение Минэкономики на бронирование сотрудников.

Из этой информации, составленной на основе Постановления Кабмина №76 от 27.01.2023 в редакции Постановления №650 от 05.06.2024, видим, что и не очень большим предприятиям (поскольку достаточно соответствия 3 критериям) для права на [50-процентное] бронирование военнообязанных хватит начисления зарплат в среднем не меньше регионального среднего уровня четвёртого квартала 2021 года (когда доллар стоил в полтора раза меньше) — при условии, что Дія.Сіті есть, а долгов по ЕСВ нет.