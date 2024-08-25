Зарплаты до 70 тыс. грн и бронирование от мобилизации: на какие вакансии работодатели "заманивают" украинцев

Украинцы в условиях общей мобилизации все чаще ищут работу в компаниях, которые могут забронировать сотрудников. В свою очередь некоторые из таких работодателей на фоне дефицита работников готовы платить по 30 тыс. грн зарплаты, а то и заметно больше (вплоть до 70 тыс. грн). В топе таких предложений – рабочие специальности.

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Об этом свидетельствуют объявления на крупном портале по поиску работы. На таких сайтах уже появились специальные разделы, где предлагают именно вакансии с бронированием. Таким образом работодатели пытаются привлечь как можно больше сотрудников на места, где есть нехватка рабочих рук.

Как показал мониторинг OBOZ.UA больше всего вакансий с бронированием предлагают в таких отраслях:

рабочие специальности и производство – абсолютный лидер с 2079 вакансий по состоянию на 22 августа);

с 2079 вакансий по состоянию на 22 августа); логистика и склады – 887 открытых вакансий;

медицина и фармацевтика – 698 предложений;

администрирование и руководство среднего звена – 658;

розничная торговля – 642 вакансии.

Рабочие специальности: кому предлагают высокие зарплаты и бронь

Среди "горячих" вакансий – предложение машиностроительного предприятия из Днепра, которое ищет оператора ЧПУ, фрезеровщика, расточника. Предлагают полную занятость бронирование от мобилизации и зарплату 70 000 грн. От кандидата требуется:

опыт работы на токарных, фрезерных, расточных станках ЧПУ;

чтение чертежей;

умение пользоваться мерительным инструментом.

При этом главному механику на СТО во Львове, кроме брони, предлагают 40 000 – 65 000 грн зарплаты. Соискатель должен иметь профильное техническое образование и иметь 5 лет опыта работы на аналогичной должности.

Вакансий с зарплатами около 30 000 грн больше. К примеру:

в Киеве контролер, инспектор отдела качества (заниматься нужно радиоэлектронным оборудованием) может устроиться на 26 000 – 30 000 грн в месяц. В ходе работы нужно будет проверять продукцию, сортировать отбраковку, распаковывать готовый продукт перед отправкой на склад, а также работать с профильной программой;

электросварщику под Ужгородом (Береговое) готовы платить 24 000 – 32 000 грн. Работать нужно полуавтоматических машинах, при этому работодатель готов рассмотреть кандидатов, не имеющих специального образования ;

под Ужгородом (Береговое) готовы платить 24 000 – 32 000 грн. Работать нужно полуавтоматических машинах, при этому работодатель готов рассмотреть ; в Хмельницком ищут рабочего на производство металлопластиковых конструкций на зарплату 35 000 грн. Здесь обещают рассматривать даже кандидатов без опыта работы, которые хотят заниматься герметизацией, шпатлевкой и резкой.

Какие компании могут давать бронирование от мобилизации

Несмотря на то, что формально экономическое бронирование в Украине еще не запущено, его альтернативой уже пользуется ряд компаний, и не обязательно из оборонной сферы. Чейчас, чтобы забронировать работника, предприятию нужно лишь отвечать одновременно трем из семи критериев, установленных Министерством экономики:

общая сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий год превышает эквивалент 1,5 млн евро (около 59,34 млн грн);

за предыдущий год превышает эквивалент 1,5 млн евро (около 59,34 млн грн); объем поступлений валюты , кроме кредитов и ссуд, за предыдущий год превышает 32 млн евро;

, кроме кредитов и ссуд, за предыдущий год превышает 32 млн евро; предприятие есть в списке госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

для экономики и безопасности; предприятие имеет важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады (критерии отраслевые министерства или органы местного самоуправления);

(критерии отраслевые министерства или органы местного самоуправления); отсутствие задолженности по уплате ЕСВ ;

; размер средней зарплаты на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021;

на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021; предприятие является резидентом "Дія.Сіті".

То есть хватит и чисто экономических показателей деятельности. Например, нужно иметь определенный уровень зарплат и валютной выручки, а также не иметь долгов по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Такая компания уже может получить разрешение Минэкономики на бронирование сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутаты Верховной Рады предложили еще два варианта экономического бронирования от мобилизации в Украине. Кроме основного варианта с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц, предлагается механизм с привязкой к размеру зарплат.

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